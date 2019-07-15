Брестчанка взяла «серебро» на престижном конкурсе в Польше

Источник материала: Виртуальный Брест

Дизайнер из Бреста Татьяна Кондратюк стала призером международного конкурса Polish Talent Support. В числе его организаторов – Краковская школа искусств, которая на протяжении последних девяти лет проводит одно из самых крупных в Европе модных мероприятий – Cracow Fashion Week, куда, собственно говоря, и получила путевку наша талантливая землячка в качестве награды за свое второе место.





Шанс заявить о себе на модном показе в Кракове, который пройдет в феврале-марте следующего года, Татьяне Кондратюк принесла ее коллекция «Aspectus», название которой с латинского переводится как «Взгляд».

– На создание этой коллекции меня вдохновил человеческий глаз, отсюда и такое название, – пояснила дизайнер. – Как бы это банально ни звучало, я всегда считала глаза порталом во внутренний мир другого человека, они всегда меня интересовали и будоражили, поэтому и решила попробовать трансформировать их эстетику – разнообразные линии и элементы – в одежду.

Коллекция «Aspectus» выполнена в стиле эклектика: в ней гармонично соседствуют авангард и классика. Благодаря такому смелому сочетанию, возможно, ансамбль получился не особо носибельным, но зато на подиуме выглядит достойно и уже заработал немало комплиментов от экспертов в области высокой моды.





Еще будучи студенткой Барановичского колледжа легкой промышленности, Татьяна Кондратюк завоевала вместе со своей коллекцией 1-е место на областном фестивале молодых дизайнеров «Стиль», затем участвовала с ней в финальных показах «Мельницы моды». И вот теперь «Aspectus» удалось взять награду на международном конкурсе в Польше , где были представлены работы дизайнеров из Германии, Франции, Великобритании, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Украины и других стран.

– Это был конкурс эскизов, который проходил дистанционно, – рассказала «Заре» Татьяна Кондратюк. – Дизайнеры присылали в оргкомитет эскизы или фотографии своих коллекций, а затем члены жюри выбирали лучшие из них. Моя коллекция была заявлена в «Модной категории», где в итоге уступила первенство лишь работе польского автора.

Кстати, помимо возможности показать свою коллекцию «Aspectus» на Cracow Fashion Week, в качестве приза брестчанка выиграла также и полугодовую стажировку в Краковской школе искусств.

– Конечно, это очень заманчивое предложение, которое открывает множество дверей и перспектив перед любым дизайнером, – рассуждает Татьяна. – Но пока не могу сказать, что стопроцентно воспользуюсь им. Во-первых, я человек семейный, и нужно хорошо всё обдумать. А во-вторых, у меня здесь, в Бресте, работа – серьезная и ответственная, которую я очень люблю.





Татьяна работает завпроизводством на швейной фирме «Надин – Н». И, несмотря на то, что времени на создание новых персональных коллекций у нее практически не остается, она признается, что получает настоящий кайф от того, чем занимается.

– Когда ты видишь результат своей работы: как кусок ткани после десятка операций и манипуляций превращается в уже готовое изделие, – испытываешь огромное профессиональное удовольствие, – признается дизайнер.



