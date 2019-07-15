Черничная закупка, или Как не съесть радиацию

Источник материала: Виртуальный Брест

Цены на чернику без мусора и листьев в этом сезоне доходят до 5 рублей за килограмм. Для тех, кто «пролетел» на клубнике, это как таблетка валидола под язык. Многие отправились в лес. Не остановила радиация.





Корреспондент Медиа-Полесья в трёх местах купила чернику и отнесла на проверку. Одна из проб в 2,5 раза превысила норму.

«А нам всё равно»

Клубничная столица – Дворец – временно стала черничным центром района. Сейчас здесь закупают чернику, смородину, голубику и другую ягоду. С клубникой в этом сезоне не заладилось, перешли на чернику. Те, кто её собирает, говорят, что урожай не богатый. Но, тем не менее, на сдачу везут по несколько десятилитровых вёдер. Как чистую, так и с мусором и листьями.

Некоторые в Дворце торгуют черникой с баночек вдоль трассы, так выходит дороже. Кто-то спешит сдать ведро перекупщикам, и быстрее в лес – за новой партией. Пока знакомую черничную полянку не выбрал кто-то другой.





Чернику охотно забирают ещё по дороге на рынок

Ягоду в Дворец везут и с ближайших деревень. Как и в клубничный сезон, при деле любая техника: кто на машине, кто – на мотоблоке, у некоторых под рукой двухколёсный стальной товарищ.

На перекрёстке разговорились с Петром, мужчина привёз свою ягоду в Дворец практически за 15 километров. Говорит, можно было бы продать и в Вульке-2, там тоже принимают, но здесь дороже.

- Там станут и закупятся, а здесь продадут, и, не ходя в лес, заработают больше, чем мы, - возмущённо сетует собеседник на скупщиков, которые отъехав от рынка пару километров, значительно снижают цену. – Здесь по 5 принимают, а там по 4,3, есть же разница?!

Спрашиваем, сколько получается заработать в день на чернике.

- Выгоднее, чем на клубнике, - парирует сельчанин. – Представляете, сколько в клубнику вложений идёт? А здесь что, разве что на средство от комаров, да на бензин, чтобы отвезти… Не нужно поле пахать, сажать, полоть, укрывать от заморозков. Что собрал – сразу тебе в доход. Если стараться, 10-литровое ведро не проблема набрать. Некоторые и по несколько набирают, тут как повезёт, если знаешь хорошие места – больше наберёшь. Некоторые комбайнами (специальными гребёнками. - Прим.авт.), так быстрее, но много листьев и ягода мнётся, поэтому продашь дешевле.





- А радиации не боитесь?

- Столько лет живём с этой радиацией, кто его знает, есть она здесь или нет, вроде же нормально всё.

- Спрашиваем про радиацию и у скупщиков. Ответ крайне лаконичный: - А нам всё равно, мы оптом отгружаем.

Контрольная закупка

Чтобы проверить, какую чернику приносят из лунинецких лесов, корреспондент Медиа-Полесья купил по баночке черники у троих человек.

В первом случае мы отправились на городской рынок в Лунинце. Здесь также продают чернику баночками. Подходим к одной из женщин, интересуемся, откуда черника.

- Возле Мальковичей собирала, там чистая, - сразу же поясняет продавец.

Этот же вопрос задаём и соседке по прилавку.

- Из Бостыни, - утверждает женщина.





Спрашиваем, измеряли ли в ней радиацию.

- А как же? Вот и справочка есть, вроде 31 [Бк/кг. - Прим.авт.], - говорит женщина, пока ищет небольшую бумажку в кошельке.

- Вот, посмотрите, сколько здесь написано? – продавец протягивает справку с результатами анализа в лаборатории.

Там – 34 Бк/кг.

- Ой, это вчерашняя, - справку моментально прячут и тут же достают другую.

В новой бумажке, действительно, от руки выведены цифры, про которые говорила женщина – 31 Бк/кг.

- Не ту достала, - смущённо пояснила продавец.

Правда, даты, когда проводился анализ (действительно ли это была «сегодняшняя» черника), в той справке мы так и не заметили. Поэтому решили купить ягоду и проверить.

Ещё две баночки (в лабораторию нужно пол-литра) купили в Дворце. Здесь, у дороги, проверять ягоду нет возможности. Поэтому вероятность купить радиацию возрастает в разы. Продавцы рассказали, что в одном случае ягоду собирали недалеко от д.Застенок, во втором – за деревней Галый Бор.

На рынке не обманули

Все три образца несём на анализ в Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии.

Каждый желающий может принести и проверить чернику на содержание цезия-137. Для физлиц для личного пользования эта услуга бесплатна. После исследования ягоду возвращают обратно, она пригодна для дальнейшего употребления.

Первым на проверку достаём образец с городского рынка. Ягоду пересыпают в специальный контейнер, взвешивают и после этого ставят в аппарат, который и измеряет содержание цезия-137.





Процедура длится недолго, несколько минут – и результат готов.

В чернике, которую мы купили на рынке (в справке у продавца было 31 Бк/кг), показало 36 (+/-12) Бк/кг. С учётом возможной погрешности понимаем, что нас не обманули и честно продали чистую ягоду. Максимально допустимая норма – 185 Бк/кг.





Дальше на проверку отправили чернику, которая, со слов продавца, была собрана недалеко от д.Застенок.

Те же манипуляции, и новый результат: 432 (+/-55) Бк/кг.





А это уже превышение практически в 2,5 раза! От одного ощущения, что у тебя в пакете столько радиации, становится как-то не по себе…

Проверяем третью пробу. Результат – 103 (+/-18) Бк/кг. Здесь цезия-137 больше, чем в первом случае, но в пределы нормы показатели входят.





На проверку трёх проб у нас не ушло и получаса.

Купить радиацию, как оказалось, увы, не сложно… А ведь мы купили лишь небольшую часть от собранной партии. И не употребляли её до проверки. А кто-то, быть может, накормил этой черникой детей…

Стоит ли проверять ягоду? Наше мнение – однозначно.