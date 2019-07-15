ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто-то за $ 700, а он - бесплатно. Кто этот минчанин, который обнимался с Джаредом Лето на сцене?

16.07.2019 12:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Те, кто вчера были на «Чижовка-Арене», видели пять счастливчиков, с которыми Джаред Лето тусовался прямо на сцене. Но кто они? AFISHA.TUT.BY пообщалась с фанатом из этой пятерки, блогером Павлом Станкусом, и узнала, как попасть в объятия к вечно молодому фронтмену американской рок-группы 30 seconds to mars. Оказалось: главное удача, ранние подъемы и очень сильно этого хотеть.

Началось все прозаично. В день концерта Павел нашел «ВКонтакте» мероприятие, созданное под это событие. Увидел, что фанаты уже занимают места в очереди в фан-зону: получают номерки, браслеты на руки.

— С шести утра ребята уже занимали очередь на каждый турникет: они узнали, в какие входы будут пускать людей. Я тоже пришел, но к часу дня. Видел там девочек из Смоленска и Воронежа. Та, что из Смоленска, вообще всю ночь гуляла по городу: ей вроде негде было переночевать. Занял очередь — мне поставили сразу на руку отметку.


Фото: Павел Станкус

После этого Павел попросил девушек придержать ему место, а сам сходил на несколько часов домой — еще поспать. Благо, идти было недалеко, в Серебрянку.

— К «Чижовка-Арене» я вернулся где-то около трех. Народу уже было неплохо. Но в этом вся суть: главное — это одним из первых пройти через турникеты и одним из первых пробиться к сцене.


Около Чижовка-Арены в три часа дня. Фото: Павел Станкус

Павел говорит: билет у него был совершенно обычный.

— Есть билеты по 700 долларов, которые гарантируют тебе присутствие на сцене. За 350 — зрителя вытягивают из толпы гарантированно на одном треке. Джаред Лето на последней песне всегда приглашает на сцену много народа. И он вытянул — прям очень много кого. Но этих людей не выпустили к музыкантам! В чем проблема? Я не знаю. В итоге в середине трека ребята с грустными лицами просто вышли назад в толпу.

По словам парня, фанаты всегда ждут именно этот момент: когда фронтмен выбирает 20−30 человек и зовет на сцену.

— А меня Лето вытянул в середине сет-листа — на песне Rescue Me. Перед треком он еще сказал: «Ребят, надо потанцевать. Кто покажет мне, как танцует Беларусь?» — и выбрал из толпы человек пять. Среди этих людей и оказался я. Еще был мальчик из Херсона, мы с ним познакомились в очереди. Это вообще супер-удача: чувак приехал из Украины — и его выбрал Джаред Лето.


Фото: Павел Станкус

На концерт вообще приехало много фанатов из других стран: кроме уже названных России и Украины, были ребята из Казахстана, Латвии, Литвы.

— Надеялся на то, что меня вытянут на сцену — можно сказать, это был мой план, — признается Павел. — Я понимал, что хочу, чтобы так случилось. Яркий макияж девушки делали всем, кто хочет, прямо перед входом. Они хотели, чтобы группа видела накрашенных, красивых людей. Еще я взял корону, цепь эту золотую дурацкую… Лето так и сказал: «Парень в короне, давай поднимайся на сцену». Конечно, те шесть человек, которые заплатили по 700 долларов, стояли весь концерт на сцене. Но у меня, к сожалению или к счастью, таких денег нет.

Если вы не попали на сцену к любимой группе, не расстраивайтесь. Пройдите наш музыкальный тест для тех, кто так и не смог забыть 2007-й.

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутую выставку

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот так зайдешь в группу «ВКонтакте» - и с любимым музыкантом потискаешься.
 
Новости дня
Новости разные
 
Турецкий клуб по ошибке купил не того футболиста. Пришлось разрывать контракт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика