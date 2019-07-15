Кто-то за $ 700, а он - бесплатно. Кто этот минчанин, который обнимался с Джаредом Лето на сцене?

Источник материала: Tut.by

Те, кто вчера были на «Чижовка-Арене», видели пять счастливчиков, с которыми Джаред Лето тусовался прямо на сцене. Но кто они? AFISHA.TUT.BY пообщалась с фанатом из этой пятерки, блогером Павлом Станкусом, и узнала, как попасть в объятия к вечно молодому фронтмену американской рок-группы 30 seconds to mars. Оказалось: главное удача, ранние подъемы и очень сильно этого хотеть.

Началось все прозаично. В день концерта Павел нашел «ВКонтакте» мероприятие, созданное под это событие. Увидел, что фанаты уже занимают места в очереди в фан-зону: получают номерки, браслеты на руки.

— С шести утра ребята уже занимали очередь на каждый турникет: они узнали, в какие входы будут пускать людей. Я тоже пришел, но к часу дня. Видел там девочек из Смоленска и Воронежа. Та, что из Смоленска, вообще всю ночь гуляла по городу: ей вроде негде было переночевать. Занял очередь — мне поставили сразу на руку отметку.



Фото: Павел Станкус

После этого Павел попросил девушек придержать ему место, а сам сходил на несколько часов домой — еще поспать. Благо, идти было недалеко, в Серебрянку.

— К «Чижовка-Арене» я вернулся где-то около трех. Народу уже было неплохо. Но в этом вся суть: главное — это одним из первых пройти через турникеты и одним из первых пробиться к сцене.



Около Чижовка-Арены в три часа дня. Фото: Павел Станкус

Павел говорит: билет у него был совершенно обычный.

— Есть билеты по 700 долларов, которые гарантируют тебе присутствие на сцене. За 350 — зрителя вытягивают из толпы гарантированно на одном треке. Джаред Лето на последней песне всегда приглашает на сцену много народа. И он вытянул — прям очень много кого. Но этих людей не выпустили к музыкантам! В чем проблема? Я не знаю. В итоге в середине трека ребята с грустными лицами просто вышли назад в толпу.

По словам парня, фанаты всегда ждут именно этот момент: когда фронтмен выбирает 20−30 человек и зовет на сцену.

— А меня Лето вытянул в середине сет-листа — на песне Rescue Me. Перед треком он еще сказал: «Ребят, надо потанцевать. Кто покажет мне, как танцует Беларусь?» — и выбрал из толпы человек пять. Среди этих людей и оказался я. Еще был мальчик из Херсона, мы с ним познакомились в очереди. Это вообще супер-удача: чувак приехал из Украины — и его выбрал Джаред Лето.



Фото: Павел Станкус

На концерт вообще приехало много фанатов из других стран: кроме уже названных России и Украины, были ребята из Казахстана, Латвии, Литвы.

— Надеялся на то, что меня вытянут на сцену — можно сказать, это был мой план, — признается Павел. — Я понимал, что хочу, чтобы так случилось. Яркий макияж девушки делали всем, кто хочет, прямо перед входом. Они хотели, чтобы группа видела накрашенных, красивых людей. Еще я взял корону, цепь эту золотую дурацкую… Лето так и сказал: «Парень в короне, давай поднимайся на сцену». Конечно, те шесть человек, которые заплатили по 700 долларов, стояли весь концерт на сцене. Но у меня, к сожалению или к счастью, таких денег нет.

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