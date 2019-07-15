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Турецкий клуб по ошибке купил не того футболиста. Пришлось разрывать контракт

16.07.2019 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Турецкий клуб «Менеменспор», выступающий во втором дивизионе, по ошибке подписал гамбийского футболиста Альфа Джаллоу, сообщает Foroyaa Sport.


Фото: официальный сайт «Менеменспора»

Агент игрока выслал скаутам клуба видеозаписи игры другого гамбийского футболиста Ламина Джаллоу, который играет в Италии за «Салернитану», но в Турцию отправил не Ламину, а Альфа Джаллоу.

Вскоре представители «Менеменспора» поняли, что агент их провел, и выпустили пресс-релиз, в котором заявили, что Альфа не смог пройти медосмотр в клубе.

Отметим, что ранее он выступал в третьем португальском дивизионе.

 
 
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Турецкий клуб «Менеменспор», выступающий во втором дивизионе, по ошибке подписал гамбийского футболиста Альфа Джаллоу, сообщает Foroyaa Sport.
 
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