Турецкий клуб по ошибке купил не того футболиста. Пришлось разрывать контракт

Источник материала: Tut.by

Турецкий клуб «Менеменспор», выступающий во втором дивизионе, по ошибке подписал гамбийского футболиста Альфа Джаллоу, сообщает Foroyaa Sport.



Фото: официальный сайт «Менеменспора»

Агент игрока выслал скаутам клуба видеозаписи игры другого гамбийского футболиста Ламина Джаллоу, который играет в Италии за «Салернитану», но в Турцию отправил не Ламину, а Альфа Джаллоу.

Вскоре представители «Менеменспора» поняли, что агент их провел, и выпустили пресс-релиз, в котором заявили, что Альфа не смог пройти медосмотр в клубе.

Отметим, что ранее он выступал в третьем португальском дивизионе.