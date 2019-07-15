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Турецкий клуб по ошибке купил не того футболиста. Пришлось разрывать контракт
Источник материала: Tut.by
Турецкий клуб «Менеменспор», выступающий во втором дивизионе, по ошибке подписал гамбийского футболиста Альфа Джаллоу, сообщает Foroyaa Sport.
Агент игрока выслал скаутам клуба видеозаписи игры другого гамбийского футболиста Ламина Джаллоу, который играет в Италии за «Салернитану», но в Турцию отправил не Ламину, а Альфа Джаллоу.
Вскоре представители «Менеменспора» поняли, что агент их провел, и выпустили пресс-релиз, в котором заявили, что Альфа не смог пройти медосмотр в клубе.
Отметим, что ранее он выступал в третьем португальском дивизионе.
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Турецкий клуб «Менеменспор», выступающий во втором дивизионе, по ошибке подписал гамбийского футболиста Альфа Джаллоу, сообщает Foroyaa Sport.
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