Лунный заговор. Почему многие верят, что высадка на Луну - фейк, и как их переубедить?

Источник материала: Tut.by

Во вторник исполняется 50 лет с момента запуска исторической лунной миссии НАСА «Аполлон-11». После четырех дней полета, 20 июля 1969 года на поверхность Луны впервые ступила нога человека.



Фото: wikipedia.org

Человеком этим был командир корабля Нил Армстронг, который произнес ставшую исторической фразу: «Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

Высадка на Луну стала первой большой победой американцев, сильно отстававших от СССР в космической гонке: советские ученые и инженеры раньше них успели вывести первого человека сначала на земную орбиту (Юрия Гагарина), а затем и в открытый космос (Алексея Леонова).

С тех пор на естественном спутнике Земли успели побывать в общей сложности 12 американских астронавтов — и ни одного советского или российского космонавта.

Именно этот факт дал почву одной из самых известных конспирологических теорий: якобы на самом деле Нил Армстронг и Базз Олдрин никогда не высаживались на Луне, а все фото и видео их высадки — постановка правительства США при поддержке НАСА и Голливуда, чтобы объявить о победе в космической гонке.

Это убеждение настолько устоялось, что получило даже название: Лунный заговор.

Важным аргументом для сторонников этой теории стала гибель в 1967 году трех астронавтов, которые готовились к первому пилотируемому полету на Луну — но сгорели заживо в ходе наземных испытаний за месяц до назначенного старта. Они якобы намеревались рассказать миру правду о готовящейся фальсификации, за что и были убиты американскими властями.

С появлением интернета и соцсетей число сторонников этой теории стало только расти.

Тот факт, что СССР никогда не оспаривал детали миссии «Аполлон-11», конспирологов не смущает — хотя именно советские ученые и госпропаганда были бы в первую очередь заинтересованы в разоблачении фальсификации, располагая всеми необходимыми для этого средствами.

Несмотря на это, спустя десятилетия после высадки все еще находятся люди, которые убеждены в том, что вся история «Аполлона-11» — один большой фейк.

Только в США сторонников этой теории — полтора десятка миллионов, в Британии в «Лунный заговор» верит каждый шестой — особенно эта вера распространена среди молодежи. Вполне возможно, сторонники этой теории есть среди ваших друзей или родственников.

Как их переубедить? Русская служба Би-би-си разбирает основные аргументы конспирологов и объясняет, почему они не выдерживают критики.

Источники света

Повод для сомнений: Солнце — единственный возможный источник света на фотографиях с лунной поверхности. Таким образом, всё, что находится в тени, должно быть абсолютно черным. Однако мы ясно видим объекты в тени (например, как Базз Олдрин выходит из аппарата на картинке ниже), а значит, где-то за кадром спрятаны осветительные приборы.



Астронавт Базз Олдрин ступает на поверхность Луны. Фото: NASA

Объяснение: Ошибка спрятана в первом утверждении. Чтобы видеть объекты в тени от Солнца, действительно необходимы дополнительные источники света — однако осветительные приборы тут ни при чем.

Дело в том, что Солнце на этих фотографиях — не единственный источник света. Солнечные лучи отражаются от лунной поверхности и рассеиваются во все стороны, подсвечивая объекты, расположенные в тени. Поэтому мы можем их видеть.

Задумайтесь: даже если окна вашей комнаты смотрят на запад, на рассвете в ней все равно станет светлее — именно благодаря отраженному свету.

Чтобы окончательно убедиться в несостоятельности этого аргумента, попробуйте как-нибудь, оказавшись на пляже в яркий солнечный день, повернуться лицом к собственной тени.

Беззвездное небо

Повод для сомнений: Ни на одном фото или видео высадки экипажа мы не видим звезд, хотя в отсутствие атмосферы они должны светить даже ярче, чем на Земле. Очевидно, что съемки сделаны в павильоне.



Фото: wikipedia.org

Объяснение: Все дело в короткой выдержке. Будь она подольше, звезды были бы видны отлично — зато пропали бы сами астронавты.

Яркость и детализация снимка зависят от количества света, попавшего на пленку. Если его недостаточно, фото получится темным; если слишком много — пересвеченным.

Регулировать количество света можно двумя способами: шириной раскрытия объектива (диафрагма) и временем, в течение которого он остается открытым (выдержка). Особенно непросто сделать фото, когда передний и задний план сильно отличаются по степени освещенности.

В яркий солнечный день попробуйте зайти в тень и сделать селфи на фоне залитого светом пейзажа — без использования дополнительных «умных» функций вроде HDR. Вам придется выбирать: либо снять хорошо различимое лицо на сильно пересвеченном и размытом фоне, либо красивый пейзаж с темным пятном вместо фотографа.

Примерно тот же выбор пришлось делать экипажу «Аполлона-11», только там было наоборот: залитая светом поверхность Луны и сами астронавты — на фоне совершенно черного неба.

Короткая выдержка позволяет нам хорошо разглядеть ярко освещенные предметы (хотя белые скафандры на многих снимках все равно пересвечены), но не дает увидеть звезд.



Фото: NASA

Тот же эффект можно увидеть на этом снимке МКС, сделанном в 2011 году с отлетающего от станции корабля «Союз». Как видите, небо на нем тоже вышло абсолютно беззвездным.

Где кратер и где пыль?

Повод для сомнений: При посадке лунный модуль «Орел» должен был оставить ударный кратер в сыпучем лунном грунте, однако на фото никакой воронки под кораблем не видно. Кроме того, поднявшаяся от удара пыль должна была осесть на опорах модуля, но ее нет.

Объяснение: Не будем забывать, что лунная гравитации примерно в шесть раз меньше земной — поэтому и эффект от удара там куда меньше, чем мы представляем себе на основе жизненного опыта.

Непосредственно перед касанием модуль опускался со скоростью примерно 15 см в секунду, и посадка в результате оказалась настолько мягкой, что астронавты даже не поняли, в какой именно момент коснулись поверхности.

Привычные земные представления вводят нас в заблуждение и по поводу пыли. Мы знаем, что при старте ракеты или ударе о мелкий грунт пыль клубами разлетается во все стороны.

Однако на Земле ее разносит потоками воздуха, а на Луне атмосферы нет. В результате лунная пыль — верхний слой грунта — была потревожена только там, где ее коснулись сами опоры или выхлопы реактивных двигателей, разлетевшись в стороны по баллистической траектории, — и она физически не могла «осесть».

Рябь на флаге

Повод для сомнений: Флаг США, установленный астронавтом Баззом Олдрином, развевается, словно на ветру. Но на Луне, как уже было отмечено выше, нет воздуха — а значит, не может быть ветра. Очевидно, что сцену снимали на Земле.



Фото: wikipedia.org

Объяснение: Воздуха на Луне действительно нет, поэтому верхний край полотнища удерживает горизонтальный стержень — иначе оно бы мгновенно обвисло.

Стержень этот был складным, но после посадки раздвижной механизм немного заело, и растянуть полотнище на полную длину у астронавтов не получилось. Именно поэтому ткань не выглядит натянутой и очевидно сборит.

На фото выше это действительно создает впечатление, будто флаг развевается на ветру.

Однако на оригинальном видео НАСА отлично видно, что полотнище приходит в движение только тогда, когда к флагу прикасаются астронавты и производят с ним какие-либо манипуляции.

Пусть воздуха на Луне нет, но волны там никто не отменял — и каждое движение металлического шеста, к которому прикреплена ткань, передается самому полотнищу и заставляет его колебаться.

Образцы грунта

Повод для сомнений: Осколки породы внеземного происхождения, которые астронавты продемонстрировали в качестве доказательства своей высадки на Луну, вовсе не обязательно привезены оттуда — это вполне могут быть собранные в Антарктике метеориты, которые прилетели на Землю сами.



Фото: wikipedia.org

Объяснение: В Антарктике действительно иногда можно найти небольшие каменные осколки, выбитые из лунной поверхности мощными ударами астероидов и долетевшие до Земли — однако их не так много.

Астронавты же привезли с собой на Землю в общей сложности 382 кг образцов лунной породы (за шесть визитов).

Камни изучали не только американские ученые, но и их коллеги со всего мира — в том числе из России, Японии и Китая. Они могли бы легко обнаружить подделку, но пришли к заключению, что грунт совпадает по составу с образцами, ранее найденными в Антарктике. При этом есть одно важное отличие.

При прохождении через плотные слои атмосферы метеориты оплавляются от трения. На камнях, привезенных астронавтами НАСА, подобных следов нет — а значит, они никак не могли прилететь из космоса самостоятельно.

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки