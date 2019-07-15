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Стало известно время лунного затмения в Беларуси
Источник материала: БДГ
Частичное лунное затмение белорусы смогут увидеть 16 июля вечером.
Об этом
Астрономическое явление будет наблюдаться 5 часов 34 минуты. В этот день Луна попадет под тень Земли на 65%, остальная ее часть будет подсвечиваться Солнцем.
Все начнется примерно в 23 часа, достигнет наибольшей силы в 00:31, а затем Луна начнет удаляться и полностью выплывет к трем часам ночи.
Лунное затмение увидят также жители Африки, Австралии, Индонезии, России и Южной Америки.
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Частичное лунное затмение белорусы смогут увидеть 16 июля вечером. Об этом сообщает портал Astrobel.ru.
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