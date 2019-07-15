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Стало известно время лунного затмения в Беларуси

16.07.2019 12:34 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Частичное лунное затмение белорусы смогут увидеть 16 июля вечером.

Об этом сообщает портал Astrobel.ru.

Астрономическое явление будет наблюдаться 5 часов 34 минуты. В этот день Луна попадет под тень Земли на 65%, остальная ее часть будет подсвечиваться Солнцем.

Все начнется примерно в 23 часа, достигнет наибольшей силы в 00:31, а затем Луна начнет удаляться и полностью выплывет к трем часам ночи.

Лунное затмение увидят также жители Африки, Австралии, Индонезии, России и Южной Америки.

 
 
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Частичное лунное затмение белорусы смогут увидеть 16 июля вечером. Об этом сообщает портал Astrobel.ru.
 
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