Стало известно время лунного затмения в Беларуси

Частичное лунное затмение белорусы смогут увидеть 16 июля вечером.

Об этом сообщает портал Astrobel.ru.

Астрономическое явление будет наблюдаться 5 часов 34 минуты. В этот день Луна попадет под тень Земли на 65%, остальная ее часть будет подсвечиваться Солнцем.

Все начнется примерно в 23 часа, достигнет наибольшей силы в 00:31, а затем Луна начнет удаляться и полностью выплывет к трем часам ночи.

Лунное затмение увидят также жители Африки, Австралии, Индонезии, России и Южной Америки.