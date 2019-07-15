Источник материала: Газета Авангард

Что делать, если на пороге вашей квартиры появляются незнакомые люди и настоятельно рекомендуют вам установить фильтры для воды? Причем уверяют вас, что являются представителями государственной службы и сулят заманчивые скидки пенсионерам, а в придачу – рассрочку. Но как обстоят дела на самом деле, читайте в нашей статье.





В полдень в дверь к пожилой женщине постучали сотрудники фирмы по установке фильтров и «по государственной программе» предложили ей установить прибор для очистки воды за полцены. С завтрашнего дня, как заверили ее учтивые мужчины, цена возрастет в два раза, и предусмотрительно намекнули, мол, рано или поздно фильтр поставить придется. Женщина поверила, однако у нее не было всей суммы для оплаты. Приветливые продавцы с радостью предложили оформить рассрочку. После составления договора и установки фильтра, женщина позвонила своей дочери и попросила занять денег для оплаты рассрочки. Дочь, почувствовав неладное, решила сопоставить цены в Интернете и выяснила, что этот фильтр можно было установить в разы дешевле.

Когда же пенсионерка захотела отказаться от фильтра, началось самое интересное. Оказалось, что просто так от него отказаться нельзя, а лишь в случае, если он некачественный или сломался. Женщине ничего не оставалось, как обратиться в милицию. К слову, за текущий период 2019 года в отделение внутренних дел поступило уже два таких обращения. Когда начали разбираться, выяснилось, что «чудодейственными» фильтрами обзавелись все соседи по улице нашей героини. Причем, никто из них даже не подумал позвонить знакомым или зайти в Интернет и сопоставить цены на эти фильтры.

Кто прав, а кто виноват, в данном случаем решать не нам. Подобные споры находятся в компетенции общества защиты прав потребителей, ведь фирма работает официально, использует качественные материалы… Вот только цены кусаются. Но в Беларуси свободное ценообразование. Единственное, что остается посоветовать в данной ситуации, – не быть излишне доверчивыми. Как говорится, доверяй, но проверяй.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото носит иллюстративный характер