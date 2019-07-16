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Аренда рыболовных угодий

16.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Аренда рыболовных угодий

На основании Решения Витебского областного исполнительного комитета от 01.04.2019г. № 167 заключён договор аренды рыболовных угодий с ОАО «Витебскхлебпром» на озеро Вера Браславского района. Направление ведения рыболовного хозяйства на данном водоёме – промысловое рыболовство и организация платного любительского рыболовства.

В связи с этим считаю необходимым разъяснить рыболовам – любителям как это отразится на любительском лове рыбы. В первую очередь озеро Вера выпадает из фонда запаса рыболовных угодий, а следовательно члены РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» осуществляют любительский лов рыбы на общих условиях т.е с использованием орудий рыболовства с общим количеством крючков не более 5 штук. Подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями теперь на озере Вера запрещёны.

В настоящее время любительский лов рыбы на озере Вера Браславского района с использованием орудий рыболовства с общим количеством крючков не более 5 штук осуществляется бесплатно, так как в настоящее время арендатором не созданы благоприятные условия для любительского лова рыбы и взимать плату с рыболовов – любителей он не имеют права.

Реализацию путёвок на платное любительское рыболовство арендаторы рыболовных угодий будут производить после выполнения обязательств по созданию благоприятных условий для осуществления любительского лова рыбы.

В. ЖУРАВСКИЙ, зам. начальника Браславской МРИ

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