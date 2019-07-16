О необходимости получения правоудостоверяющих документов на земельные участки

Источник материала: Клiч Радзiмы

В Республике Беларусь земельные отношения регулируются не только нормами земельного законодательства, Кодексом Республики Беларусь о земле, Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. ”Об изъятии и предоставлении земельных участков“, но и законодательством иных отраслей гражданского, административного права, что обусловлено комплексным характером этих отношений.

Наличие правоудостоверяющих документов на земельные участки продиктовано самой жизнью. По действующему законодательству Республики Беларусь отсутствует возможность отчуждения капитального строения, совершения сделок с ним, регистрации прав на наследуемое имущество без наличия правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором данное капитальное строение расположено.

И безусловным является тот факт, что при наличии любого недвижимого имущества у гражданина или у юридического лица, в том числе земельных участков, требуется его оформление в установленном законодательством порядке.

Необходимость наличия правоудостоверяющих документов на земельные участки, заключается в следующем.

Регистрация прав на земельные участки гарантирует надежность и гласность гражданского оборота земельной недвижимости, доступна для ее владельцев и содержит в себе значительный объем объективной информации о земельной недвижимости.

Наличие правоудостоверяющих документов на земельные участки упорядочивает в целом все отношения, связанные с землей, предоставляет дополнительные гарантии всем участникам земельных отношений, в том числе при рассмотрении обращений, связанных с законодательством об охране и использовании земель, а также споров в судах.

По своей сути государственная регистрация земельного участка – это юридический акт признания и документального оформления государством статуса (правового положения) того или иного земельного участка.

Для получения правоудостоверяющих документов на свои земельные участки Вам необходимо с заявлением обратиться в местный (сельский) исполнительный комитет по месту нахождения данного земельного участка.

Дополнительная информация по тел: 4-12-42, 4-14-58.

Е. СТЕПАНОВ, главный специалист отдела землеустройства Шарковщинского районного исполнительного комитета