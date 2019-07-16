Встреча на Кургане Дружбы

Источник материала: Клiч Радзiмы

По хорошо сложившейся традиции в Верхнедвинском районе на Кургане Дружбы состоялась 60-я встреча ветеранов Великой Отечественной войны, молодежи и жителей приграничных регионов.

Участие в ней приняла и делегация нашего района в составе председателя районного исполнительного комитета Дмитрия Михайловича Ломако, председателя районного Совета депутатов Владимира Серафимовича Шпеца, представителей общественных организаций.

За эти годы Курган стал не просто географической точкой на карте, где стыкуются три границы Беларуси, России и Латвии — это действительно место памяти. Каждый год в первое воскресенье июля здесь встречаются ветераны, чтобы поклониться погибшим и вспомнить о главном: латыши, белорусы и россияне вместе освободили эту землю от нацистов.

Курган Дружбы стал символом единения и братства трех народов. Об этом говорил на встрече у памятного места председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, возглавлявший белорусскую делегацию.Во время торжественного митинга выступили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Сейма Латвийской Республики Артур Рубикс, возглавлявшие делегации России и Латвии. О важности сохранения справедливой исторической памяти о войне, увековечения подвига воинов-освободителей и воспитания у молодежи правильного понимания нравственных ценностей говорили представители ветеранского движения трех республик, руководители молодежных патриотических проектов и акций памяти.

Гости мероприятия смогли посмотреть концерт и выступления воинов-десантников и пограничников, посетить интерактивные площадки, выставки, творческие мастер-классы, познакомиться с проектом Псковской области «Губернский автодесант» — реконструкцией землянки партизанского штаба, лазарета, бани, кузни, склада и типографии.

Здесь, когда-то в глухих лесах, где пролегали партизанские тропы, объединились отряды из различных регионов страны, чтобы положить начало формированию масштабного партизанского края. Сейчас территория Кургана Дружбы занимает три лесные поляны, разделенные речкой и сумрачным в любое время года еловым лесом. К мемориалу героизма и мужества партизан проложены три аллеи: из Беларуси — березовая, из России — кленовая, из Латвии — липовая, а земля для кургана была привезена в здешние места еще в середине прошлого века с могил партизан, воинов Красной армии и героев Великой Отечественной войны.

Необходимо отметить, что основному празднику предшествовал областной молодежный туристический слет, посвященный 75-летию освобождения Беларуси, который проходил там же 5—7 июля.В нем приняли участие сборные команды районов Витебской и Псковской областей, представители Белорусского республиканского союза молодежи и Российского союза молодежи, а также команда Шарковщинского района.

Программа турслета была разноплановой — это и интеллектуальный турнир, и открытый диалог поколений, и спортивные соревнования по футболу и волейболу, конкурсы чтецов и художественной самодеятельности и многое другое. Любителей туризма не испугал даже дождь. Каждый вечер в палаточном лагере у костра звучали партизанские песни, в том числе знаменитые «Катюша», «Смуглянка» и другие песни военных лет.

Нет сомнений, что это памятное место всегда будет собирать здесь новые поколения, которые сохранят память о подвиге советских людей.Областной туристический слет отлично подтверждает преемственность памяти о героях, погибших в годы военного лихолетия, а также одну из главных задач Белорусского республиканского союза молодежи: традиции старшего поколения продолжать молодым.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Людмила Владимировна Стома выражает благодарность руководителям всех организаций и предприятий района, которые помогли собрать, экипировать и отправить команду нашего региона на турслет в Верхнедвинск.

Елена АНАНИЧ.