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Перепись населения 2019: взгляд на настоящее — шаг в будущее!»

16.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Перепись населения 2019: взгляд на настоящее — шаг в будущее!»

Под таким лозунгом в текущем году в нашей стране будет проведена очередная перепись населения.Перепись проводится по состоянию на 0 часов 4 октября 2019 года. Период ее проведения — 27 дней.Перепись населения — это систематическое сплошное государственное статистическое наблюдение, которое является основным источником формирования информационных ресурсов, касающихся численности и структуры населения в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем. Сегодня это единственный источник информации о семьях и домашних хозяйствах, их числе, составе и жилищных условиях, в которых семьи проживают на дату переписи. Нынешняя перепись населения пройдет совершенно в новых условиях: начиная от организации процессов проведения и заканчивая технологией обработки полученных данных. В программу переписи населения 2019 года включено 49 вопросов. Кроме традиционных, касающихся информации о самом респонденте, есть и новые. Это вопросы, относящиеся к миграционным процессам, занятости населения, о получении дополнительного образования и о планировании рождения детей. Но основным новшеством нынешней переписи населения станет включение в программу переписи дополнительной формы переписного листа — «Вопросник о сельском хозяйстве». Сбор данных о сельскохозяйственной деятельности позволит получить детализированную информацию о сельскохозяйственной деятельности домашних хозяйств по отдельным регионам, исходя из чего можно будет спрогнозировать их развитие в ближайшей и среднесрочной перспективе.Новацией предстоящей переписи населения является замена традиционных бумажных носителей на планшетные компьютеры, в которые в электронном виде будут загружены переписные листы, а также карты участков с адресами и контурами домов. Автоматизация ввода данных на этапе опроса респондентов позволит обеспечить высокое качество заполнения переписных листов.Так же респондентам будет предоставлена возможность принять участие в переписи населения путем самостоятельного заполнения переписных листов в интернете. К началу переписи Белстат на своем сайте разместит пошаговую инструкцию о том, как надо будет пользоваться интернетом в таком случае. Все нюансы будут детально разъясняться средствами массовой информации.

 

 

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