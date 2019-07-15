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Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские игры

16.07.2019 12:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимил Зеленский во время общения с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой предложил подумать о проведении в стране Олимпийских игр. Об этом сообщает официальный сайт президента.


Фото: пресс-служба президента Украины

«Нам нужен определенный план. Мы, скажем, готовы за 3−4 года все построить, и тогда можем стать в очередь на проведение Олимпиады. Мы должны быть амбициозными», — подчеркнул Зеленский

По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

«Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, учесть в бюджете, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь», — заявил Владимир Зеленский.

Со своей стороны Сергей Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку — это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя — в 2032 году.

Вместе с тем президент Национального олимпийского комитета Украины отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

Напомним, что ближайшие Олимпийские игры пройдут в Токио (2020), Пекине (2022), Париже (2024), Милане (2026) и Лос-Анджелесе (2028).

 
 
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Президент Украины Владимил Зеленский во время общения с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем...
 
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