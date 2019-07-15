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Алкоголизм, связи с мафией, любовь к иконам и казино. Любопытные факты из биографии певца Григория Лепса

16.07.2019 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О нем чего только не писали. И что к бутылке прикладывается прямо перед выступлением, и что деньги незаконно перевозит. И вообще, живет в Таиланде. Глядя на певца Григория Лепса, поверить можно во что угодно. Но стоит ли?

В 57-й день рождения артиста LADY выясняет, какие скелеты действительно прячутся в шкафу харизматичного грузина, а какие — лишь выдумки СМИ.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bilet.Kartina.TV (@bilet.kartina.tv) 16 Июл 2019 в 2:20 PDT

Караоке-хит на все времена

Культовая «Натали», которую уже два десятка лет постоянно поют во всех караоке, — это та самая песня, которая сделала Григория Лепса знаменитым. На момент ее записи никто и подумать не мог, что вот этот мужчина с не слишком презентабельной внешностью сможет стать успешным артистом. Но клип решили снять.

Это было самое настоящее кино: наняли актеров, «выписали» дорогущий «Мерседес», а самому Лепсу сделали модную по тем временам прическу и приодели артиста в костюм с иголочки. По сценарию певец должен был вести авто по крутой горной дороге. Но, как оказалось, водить он совсем не умеет. Съемочная группа из ситуации вышла так: в ногах у Лепса посадила человека, который вовремя нажимал на тормоз. Саму машину даже не заводили — ее просто аккуратно подтолкнули с уклона.

О том, почему композиция так «рвет за душу», сложено немало легенд. Кто-то говорит, что песня посвящена погибшей возлюбленной Лепса, Натали: якобы она погибла в аварии на той самой дороге. По другой версии, адресат — вовсе не Натали, а некая Елена, которую страстно любил Григорий, но она предпочла другого мужчину.

Но есть и еще одна теория: «Натали» написана в память о двоюродной сестре Лепса, Нателле, с которой артист провел все детство. Нателла трагически погибла: ее убили на пороге собственной квартиры. И, говорят, на концертах Григорий посвящает знаменитую песню именно ей.

Еще одна рюмка — и смерть

Лепс не скрывает: на заре своей карьеры он был ярым поклонником выпивки, запрещенных веществ и казино. И если бы не остановился, то давно распрощался бы с жизнью.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) 14 Ноя 2018 в 8:20 PST

«Тогда после многолетнего тупого пьянства организм просто не выдержал — панкреонекроз, — делится артист. — Скрутило в момент так, что думал — все, конец. По „скорой“ забрали в больницу — и сразу на операционный стол. У докторов были серьезные сомнения, выживу ли. Помню, лежал и тупо глядел в больничный потолок. В голове — ни одной мысли. Страшно было, только когда умерших соседей из палаты выносили».

После того, как Лепсу чудом удалось побороть недуг, с алкоголем он завязал — говорил, страх умереть молодым перевесил все пагубные пристрастия. Тем более, врачи четко дали понять: еще одна рюмка — и смерть. Но в итоге Григорий все равно вернулся к вредной привычке. И борется с ней до сих пор — правда, не слишком успешно.

«Есть люди, которые умеют пить, есть те, кто не умеют. Я отношусь ко вторым — не умею пить мало», — говорит он.

Кстати, именно после возвращения с того света Лепс, по его словам, уверовал в Бога и начал собирать иконы. В 2018-ом году его коллекцию оценили в 35 миллионов долларов.

«Вы уверены, что музыка — это ваше?»

Примерно так Лепс то ли в шутку, то ли всерьез встречает каждого второго конкурсанта российского шоу «Голос», куда артиста пригласили наставником. Таким поведением Григорий вызвал у зрителей логичный вопрос: а зачем он там вообще сидит? Оказалось, точного ответа нет даже у самого певца.

«По большому счету, мне это вообще не нужно. Я не ахти какой продюсер, не ахти какой медийный человек… Хотя говорят, что в десятку самых узнаваемых людей России вхожу. С другой стороны, мне это очень нужно. Новый опыт — всегда интересно. Я себя никогда не представлял в качестве наставника: у меня слишком своеобразное исполнение любого произведения, свое прочтение. Я только начинаю свыкаться со своей ролью и стараюсь особо не умничать, потому что сам мало что понимаю в вокале. Петь я еще как-то могу, но научить чему-то — вряд ли», — рассказал Лепс в одном из интервью.

Кстати, в одном из выпусков «Голоса» случился курьез: Григорий не узнал на слепых прослушиваниях собственную дочь, Ингу.

Была ли это постановка? Мы не знаем. Но остальные наставники с подобной задачей обычно справляются неплохо: тот же Леонид Агутин не просто «рассекретил» голос отца, но и взял его в свою команду.

Нет денег — нет Сочи

Григорий Лепс вырос в Сочи. Так что в этом городе поклонники ждут его с особенным трепетом. Но артист редко балует малую родину своими выступлениями. Почему? Оказывается, все дело в деньгах.

«Так надо платить! У любого города есть бюджет на проведение того или иного мероприятия. В Сочи тоже есть эти деньги. И если они приглашают артиста, они обязаны ему заплатить за работу. На моей памяти были случаи, когда меня приглашали выступить бесплатно в каком-то городе, потому что это нужно для России. Конечно, для России-матушки мы поедем куда угодно. Но потом я заглядываю в бюджет, а напротив моей фамилии написано — четыре миллиона рублей. Куда делись эти деньги? Почему я должен их кому-то дарить? Я не хочу, чтобы обворовывали меня и заодно государство» — негодует Лепс.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) 15 Июл 2018 в 10:53 PDT

Гангстер № 1

Думаете, это лишь название альбома? Как бы не так: 6 лет назад минфин США объявил Лепса самым что ни на есть мафиози. И запретил ему въезжать на территорию Штатов.

По мнению американских спецслужб, Григорий является участником преступной группировки Brother’s circle, живет в Таиланде и помогает мафии незаконно перевозить деньги. А еще имеет подпольную кличку Гриша и занимается распространением запрещенных веществ. Как вам такое?

«Для меня вся эта история звучит нелепо и бредово, — комментирует Лепс. — И, конечно же, неожиданно. Чем руководствовались эти люди, помещая меня в список причастных к преступной группировке, мне тоже было бы весьма интересно узнать. Я — законопослушный гражданин».

 
 
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В 57-й день рождения артиста LADY выясняет, какие скелеты действительно прячутся в шкафу харизматичного грузина, а какие - лишь выдумки СМИ.
 
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