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«Я делаю вещи, о которых раньше никогда бы не подумала». 58-летняя учительница стала известной моделью

16.07.2019 12:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Женщина едва не упустила возможность участвовать в модельных съемках крупных британских брендов, потому что думала, что ее обманывают.

«Я делаю вещи, о которых раньше никогда бы не подумала». 58-летняя учительница стала известной моделью
Фото: JD Williams Company / Elisabeth Hoff

Как сообщает Daily Mail, 58-летняя Эвон Бреннан из Лондона рассказала, что удаляла все сообщения и пыталась избежать телефонных звонков от модельного агента, который заметил ее в Instagram.

«Я делаю вещи, о которых раньше никогда бы не подумала». 58-летняя учительница стала известной моделью
Фото: Primark / Sarah Brown

«Я думала, что это афера. Я слышала о модельном бизнесе, но думала, что у меня нет там будущего. Я просто не воспринимала это всерьез и была очень напугана. Может быть, я не видела себя моделью или у меня сложилось плохое впечатление о работе модели» – рассказала Эвон.

Женщина имеет опыт работы певицей и автором песен, ее случайно нашел Флер Брэйди, один из соучредителей модельного агентства «Mrs Robinson Management». Агентство потратило около года, пытаясь убедить Эвон подписать с ними контракт.

«Я делаю вещи, о которых раньше никогда бы не подумала». 58-летняя учительница стала известной моделью
Фото: instagram.com/brennanevon

Бреннан изучала литературу недалеко от офиса агентства и решила зайти, чтобы попросить их прекратить ей названивать. Но во время визита Эвон уверили, что запросы были подлинными. Она была удивлена, насколько дружелюбными оказались агенты.

Через три или четыре дня женщина уже поехала в Германию на съемки с брендом «Schwarzkopf». Эвон, которая теперь украшает обложки журналов и участвует в компаниях «Primark» и «JD Williams», сочетает модельную карьеру с обучением детей музыке. Бреннан говорит, что теперь никогда не сможет полностью отказаться от своей творческой карьеры в модельном бизнесе.

«Я делаю вещи, о которых раньше никогда бы не подумала». 58-летняя учительница стала известной моделью
Фото: JD Williams

У нее есть 20-летний сын Каллум Стоддарт, который также занимается моделингом, наслаждается свободой и путешествиями, связанными с работой с крупными брендами.

Эвон, которая также пишет роман, рассказала, что становление моделью придало ей уверенность и увеличило доход. Она отметила: «Я делаю вещи, о которых раньше никогда бы не подумала. Это невероятно».

Для того, чтобы начать модельную карьеру, не обязательно иметь определенный возраст и рост. Каждая страна, где работает модель, диктует свои условия.

Некоторые супермодели имеют рост меньше 170 см, но это не помешало им построить карьеру, подробнее здесь.

«Я делаю вещи, о которых раньше никогда бы не подумала». 58-летняя учительница стала известной моделью
Фото: JD Williams Company / Elisabeth Hoff

«Я делаю вещи, о которых раньше никогда бы не подумала». 58-летняя учительница стала известной моделью
Фото: instagram.com/brennanevon

«Я делаю вещи, о которых раньше никогда бы не подумала». 58-летняя учительница стала известной моделью
Фото: instagram.com/brennanevon

«Я делаю вещи, о которых раньше никогда бы не подумала». 58-летняя учительница стала известной моделью
Фото: instagram.com/brennanevon

«Я делаю вещи, о которых раньше никогда бы не подумала». 58-летняя учительница стала известной моделью
Фото: instagram.com/brennanevon

Люди в материале: Эвон Бреннан
 
 
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Женщина едва не упустила возможность участвовать в модельных съемках крупных британских брендов, потому что думала, что ее обманывают. Фото: JD Williams Company / Elisabeth Hoff
 
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