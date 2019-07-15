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В Минске сотрудники МВД задержали хулиганов, которые разгромили автобусную остановку
Источник материала: СТВ
Ночью 15 июля на пересечении улиц Каменногорской и Лидской двое молодых людей разгромили автобусную остановку «Лабунщина».
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За сутки до указанного инцидента подобный случай произошел на улице Есенина. Двое мужчин разбили стекла на остановке «Детский сад». На момент прибытия группы задержания подозреваемые скрылись с места преступления. Позже сотрудники милиции нашли мужчин по приметам и провели задержание.
За два дня в Минске украли семь электросамокатов.
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Ночью 15 июля на пересечении улиц Каменногорской и Лидской двое молодых людей разгромили автобусную остановку «Лабунщина». По информации Департамента охраны МВД,...
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