ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 2,7 тысяч туристов эвакуировали из-за лесных пожаров во Франции

16.07.2019 11:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции эвакуировали около трех тысяч туристов. Причина – лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 2,7 тысяч туристов эвакуировали из-за лесных пожаров во Франции

Они бушуют в департаменте Восточные Пиренеи. Загорелась лесополоса. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. На данный момент пламя стремительно движется в сторону побережья.

Около 2,7 тысяч туристов эвакуировали из-за лесных пожаров во Франции

В тушении задействованы десятки пожарных бригад и авиация. Эвакуированных людей временно разместили в зданиях гимназий. Каждый год в районе стихийного бедствия отдыхает до 150 тысяч человек.

Около 2,7 тысяч туристов эвакуировали из-за лесных пожаров во Франции

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Во Франции эвакуировали около трех тысяч туристов. Причина – лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они бушуют в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Встретил много добрых людей». Житель Витебска пробежал 650 км с севера на юг Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика