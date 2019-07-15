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Около 2,7 тысяч туристов эвакуировали из-за лесных пожаров во Франции
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Во Франции эвакуировали около трех тысяч туристов. Причина – лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они бушуют в департаменте Восточные Пиренеи. Загорелась лесополоса. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. На данный момент пламя стремительно движется в сторону побережья.
В тушении задействованы десятки пожарных бригад и авиация. Эвакуированных людей временно разместили в зданиях гимназий. Каждый год в районе стихийного бедствия отдыхает до 150 тысяч человек.
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Новости Франции. Во Франции эвакуировали около трех тысяч туристов. Причина – лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они бушуют в...
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