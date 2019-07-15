ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

15 июля в рамках Форума регионов Беларуси и России стартует проект «Молодёжь – за Союзное государство»

16.07.2019 11:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 июля в рамках Форума регионов Беларуси и России стартует проект «Молодёжь – за Союзное государство»

Санкт-Петербург готовится к шестому по счету Форуму регионов двух государств. С нашей стороны в нем примут участие 250 человек. Большинство из них приглашены на заседание Делового совета. Вопросы взаимодействия с российскими коллегами обсудят руководители крупнейших предприятий, банков, бизнес-ассоциаций, а также губернаторы, министры.

И конечно, самое важное событие форума – пленарное заседание при участии президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. К подписанию подготовлен большой пакет соглашений.

15 июля в рамках Форума регионов Беларуси и России стартует проект «Молодёжь – за Союзное государство»

Уже 15 июля в рамках форума стартует проект «Молодежь – за Союзное государство». В его рамках организована также выставка-презентация научных достижений белорусских и российских университетов.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не ругайтесь с фикусом, он ответит. Есть ли у растений зачатки разума?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика