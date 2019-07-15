«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика

Источник материала: СТВ

Недавно пользователь Twitter @DonutOperator опубликовал фото своей кошки на личной страничке. Мужчина подписал фото фразой «сразись со мной». Он сказал, что его кот красивее всех остальных. Это вызвало бурную реакцию среди остальных пользователей социальной сети, и они устроили целое соревнование среди своих питомцев.

Мы сделали свою подборку очаровательных котиков. Предлагаем выбрать самого красивого.



Фото: twitter.com/Nadin_BY



Фото: twitter.com/VladaTsebash



Фото: twitter.com/Myfavoritecats



Фото: twitter.com/myfavoritecats

Что мы знаем о котиках? Ответы на 13 популярных вопросов о домашних любимцах



Фото: twitter.com/myfavoritecats



Фото: twitter.com/myfavoritecats



Фото: twitter.com/circlingsquare



Фото: twitter.com/roguemeg



Фото: twitter.com/housecatsswain

Коты с необычными глазами покорили сотни тысяч интернет-пользователей



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Фото: twitter.com/KotikiTut



Фото: twitter.com/Myfavoritecats