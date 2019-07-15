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«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика

16.07.2019 11:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Недавно пользователь Twitter  @DonutOperator опубликовал фото своей кошки на личной страничке. Мужчина подписал фото фразой «сразись со мной». Он сказал, что его кот красивее всех остальных. Это вызвало бурную реакцию среди остальных пользователей социальной сети, и они устроили целое соревнование среди своих питомцев.

Мы сделали свою подборку очаровательных котиков. Предлагаем выбрать самого красивого.

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
Фото: twitter.com/Nadin_BY

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
Фото:  twitter.com/VladaTsebash

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
Фото: twitter.com/Myfavoritecats

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
Фото: twitter.com/myfavoritecats

Что мы знаем о котиках? Ответы на 13 популярных вопросов о домашних любимцах

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
Фото: twitter.com/myfavoritecats

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
Фото: twitter.com/myfavoritecats

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
Фото: twitter.com/circlingsquare

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
Фото: twitter.com/roguemeg

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
Фото: twitter.com/housecatsswain

Коты с необычными глазами покорили сотни тысяч интернет-пользователей

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
Фото: twitter.com/TraciTemple

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
Фото: twitter.com/ilovejeess

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
Фото: twitter.com/KotikiTut

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
Фото: twitter.com/Myfavoritecats

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
Фото: twitter.com/myfavoritecats

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Недавно пользователь Twitter  @DonutOperator опубликовал фото своей кошки на личной страничке. Мужчина подписал фото фразой «сразись со мной». Он сказал, что его кот...
 
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