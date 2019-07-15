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В Дзержинске микроавтобус сбил пьяного велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый велосипедист получил тяжелые травмы, столкнувшись с микроавтобусом в Дзержинске.
Как
В результате ДТП велосипедист получил серьезные травмы и в бессознательном сознании был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Выяснилось, что он не был обозначен световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения.
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В результате ДТП велосипедист получил серьезные травмы и в бессознательном сознании был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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