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В Дзержинске микроавтобус сбил пьяного велосипедиста

16.07.2019 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый велосипедист получил тяжелые травмы, столкнувшись с микроавтобусом в Дзержинске.

Как сообщили в ГАИ Минской области, авария произошла 15 июля, около 22.20. По предварительной информации, 28-летний водитель Peugeot Boxer двигался по улице Островского и совершил наезд на неустановленного велосипедиста, который переезжал дорогу слева направо.

В результате ДТП велосипедист получил серьезные травмы и в бессознательном сознании был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Выяснилось, что он не был обозначен световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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В результате ДТП велосипедист получил серьезные травмы и в бессознательном сознании был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
 
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