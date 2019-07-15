В Дзержинске микроавтобус сбил пьяного велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый велосипедист получил тяжелые травмы, столкнувшись с микроавтобусом в Дзержинске.

Как сообщили в ГАИ Минской области, авария произошла 15 июля, около 22.20. По предварительной информации, 28-летний водитель Peugeot Boxer двигался по улице Островского и совершил наезд на неустановленного велосипедиста, который переезжал дорогу слева направо.

В результате ДТП велосипедист получил серьезные травмы и в бессознательном сознании был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Выяснилось, что он не был обозначен световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения.