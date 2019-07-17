Как долго следует пережевывать пищу

Источник материала: Tut.by

Издание The Guardian спросило у британского диетолога Джо Трэверса о том, сколько правильно пережевывать пищу.



Фото: pixabay.com

— Тщательно пережевывать пищу важно: не зря говорят, что пищеварение начинается во рту. Слюна содержит амилазу, фермент, который помогает химически расщеплять пищу. В том случае, если еда находится во рту недостаточно долго, то она не подвергается необходимому воздействию фермента. В итоге желудку придется работать усерднее. Недостаточно пережеванная пища может быть причиной вздутия и дискомфорта в животе.

Я не говорю, сколько же движений челюстями нужно делать, чтобы жевать правильно — вместо этого я рекомендую клиентам освоить простую привычку: пока жуете, кладите на стол приборы. Представьте: вы еще не проглотили предыдущий кусок, а перед лицом уже маячит вилка с новой порцией. В такой ситуации начинаешь торопиться и автоматически есть быстрее куда быстрее. Просто опускать столовые приборы, пока не прожуешь и не проглотишь то, что уже во рту, — этого будет достаточно для нормального пищеварения.