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Как долго следует пережевывать пищу
Источник материала: Tut.by
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— Тщательно пережевывать пищу важно: не зря говорят, что пищеварение начинается во рту. Слюна содержит амилазу, фермент, который помогает химически расщеплять пищу. В том случае, если еда находится во рту недостаточно долго, то она не подвергается необходимому воздействию фермента. В итоге желудку придется работать усерднее. Недостаточно пережеванная пища может быть причиной вздутия и дискомфорта в животе.
Я не говорю, сколько же движений челюстями нужно делать, чтобы жевать правильно — вместо этого я рекомендую клиентам освоить простую привычку: пока жуете, кладите на стол приборы. Представьте: вы еще не проглотили предыдущий кусок, а перед лицом уже маячит вилка с новой порцией. В такой ситуации начинаешь торопиться и автоматически есть быстрее куда быстрее. Просто опускать столовые приборы, пока не прожуешь и не проглотишь то, что уже во рту, — этого будет достаточно для нормального пищеварения.
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