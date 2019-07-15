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К сети партнеров карты рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) присоединилась сеть ветеринарных аптек Доктор Вет
Источник материала: Myfin
Приобрести товары в рассрочку по
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К сети партнеров карты рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) присоединилась сеть ветеринарных аптек Доктор Вет
Приобрести товары в рассрочку по карте Черепаха банка ВТБ (Беларусь) теперь можно и в сети ветеринарных аптек Доктор Вет . Срок рассрочки составит 3 месяца.
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