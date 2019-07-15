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К сети партнеров карты рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) присоединилась сеть ветеринарных аптек Доктор Вет

16.07.2019 13:14 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

К сети партнеров карты рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) присоединилась сеть ветеринарных аптек Доктор Вет
Карта рассрочки «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь)

Приобрести товары в рассрочку по карте «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) теперь можно и в сети ветеринарных аптек «Доктор Вет». Срок рассрочки составит 3 месяца.

 
 
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Приобрести товары в рассрочку по карте Черепаха банка ВТБ (Беларусь) теперь можно и в сети ветеринарных аптек Доктор Вет . Срок рассрочки составит 3 месяца.
 
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