Зарплату по $500 получают только треть белорусов

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Медианная зарплата – это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части. Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до 300 белорусских рублей получали 2,4% работников, от 300,1 до 1000 рублей – 64%.