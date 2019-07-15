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Зарплату по $500 получают только треть белорусов
Источник материала: Myfin
Медианная зарплата – это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части. Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до 300 белорусских рублей получали 2,4% работников, от 300,1 до 1000 рублей – 64%.
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Только 33,6% белорусов зарабатывают более 1000 рублей в месяц.
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