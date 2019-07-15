ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белстат: 1000 рублей и выше в Беларуси получают 33 процента работников

16.07.2019 13:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Белстат: 1000 рублей и выше в Беларуси получают 33 процента работников

По данным Национального статистического комитета, медианная заработная плата белорусских работающих граждан за май 2019 года составила 802,7 рубля. При этом 33% работающих получили в мае больше 1 000 рублей.

В комитете отметили, что это данные о медианной заработной плате — показателе, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части. В мае в среднем по стране она составила до 300 рублей у 2,4% работников, от 300,1 до 1000 рублей — у 64%. Более 21% получили от 1000 до 1500 рублей, 1500,1 до 2000 рублей — 6,8% работников.

Еще больше — до 3000 рублей получили 3,4% работников, до 5000 рублей — 1,2%, до 7000 рублей — 0,3%, до 10000 рублей — 0,2%, выше этой суммы — 0,1%.

Данные о медианной заработной плате работников в Беларуси публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь.

В ноябре прошлого года размер медианной зарплаты составил 751,1 рубля. В мае 2019 года — 802,7 рубля.

Наибольший уровень заработных плат был зарегистрирован в горнодобывающей промышленности, производстве продуктов нефтепереработки и химических продуктов. Также довольно высокие зарплаты были зарегистрированы у сотрудников воздушного транспорта.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Национального статистического комитета, медианная заработная плата белорусских работающих граждан за май 2019 года составила 802,7 рубля. При этом 33%...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зарплату по $500 получают только треть белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика