Белстат: 1000 рублей и выше в Беларуси получают 33 процента работников

Источник материала: Ежедневник





По данным Национального статистического комитета, медианная заработная плата белорусских работающих граждан за май 2019 года составила 802,7 рубля. При этом 33% работающих получили в мае больше 1 000 рублей.

В комитете отметили, что это данные о медианной заработной плате — показателе, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части. В мае в среднем по стране она составила до 300 рублей у 2,4% работников, от 300,1 до 1000 рублей — у 64%. Более 21% получили от 1000 до 1500 рублей, 1500,1 до 2000 рублей — 6,8% работников.

Еще больше — до 3000 рублей получили 3,4% работников, до 5000 рублей — 1,2%, до 7000 рублей — 0,3%, до 10000 рублей — 0,2%, выше этой суммы — 0,1%.

Данные о медианной заработной плате работников в Беларуси публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь.

В ноябре прошлого года размер медианной зарплаты составил 751,1 рубля. В мае 2019 года — 802,7 рубля.

Наибольший уровень заработных плат был зарегистрирован в горнодобывающей промышленности, производстве продуктов нефтепереработки и химических продуктов. Также довольно высокие зарплаты были зарегистрированы у сотрудников воздушного транспорта.