Более 100 единиц неисправного оборудования на детских площадках выявлено за июнь

Источник материала: Интерфакс

В ходе июньского контроля безопасности детского игрового оборудования во дворах выявлено 102 неисправных единицы, сообщил замгенерального директора ГПО "Минское городское жилищное хозяйство" Алексей Герасимчик.

"Только за июнь этого года было выявлено 102 единицы оборудования, которое подлежит ремонту. Если оборудование признается непригодным для дальнейшей эксплуатации, оно немедленно демонтируется. И в дальнейшем взамен демонтированного мы должны установить такое же оборудование", - рассказал Герасимчик на пресс-конференции в Минске.

Он отметил, что зачастую причиной возникновения поломок специалист назвал неправильную эксплуатацию. Например, когда взрослый человек катается на детских качелях, которые не рассчитаны на его вес.

"Для обеспечения безопасного использования данного оборудования применяются такие меры, как ежедневный визуальный контроль, контроль функционирования – раз в квартал и ежегодный контроль – проверяется состояние фундамента, несущих конструкций. Плюс внеплановые осмотры, когда происходят какие-то случаи детского травматизма", - проинформировал замгендиректора.

На обслуживании коммунальных предприятий ЖКХ Минска находятся 4070 детских игровых и спортивных площадок, на которых установлено 27 тыс. детского и спортивного оборудования.