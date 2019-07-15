Лукашенко положительно оценивает работу Сбербанка в Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал положительную оценку работе Сбербанка в Беларуси.

"Благодарен вам за то, что продолжаете работать в Беларуси при всех проблемах в России, в Беларуси. Тем не менее, вы крепко стоите на ногах. Вижу, что физических лиц стали больше кредитовать", - сказал Лукашенко на встрече с председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом в Минске во вторник.

Президента цитирует госагентство "БелТА" .

"В общем, то, о чем мы когда-то договаривались, когда вы пришли в Беларусь, вы это твердо держите. Я очень ценю вот это ваше качество: если уж сказал, значит, сделал. Сейчас мало, к сожалению, таких людей, которые держат слово. Вы один из таких. Поэтому мне очень приятно с вами всегда общаться. Знаю, что это будет всегда на пользу", - заявил он.

Лукашенко также отметил проведение в Минске XIII летней международной Сбербанкиады, подчеркнув, что всегда поддерживает подобные массовые спортивные мероприятия.

Успешному проведению этого мероприятия, обратил внимание президент, способствует и инфраструктура в Минске, которая использовалась при организации II Европейских игр. "Как раз нам и готовиться не надо было - объекты и так далее - все было в порядке", - сказал глава государства. "Я вообще всегда поддерживаю такие мероприятия. Потому что это не просто спортсмены за деньги выступают, а это люди, которые сегодня трудятся на огромном предприятии Сбербанка. И вы организовали им такой праздник, где они могут и себя показать, и здоровье бесплатно получить, и познакомиться ближе с Минском", - добавил Лукашенко.

Он также отметил выгоды для белорусской стороны от проведения Сбербанкиады в плане привлечения туристического потока. "Это люди (участники Сбербанкиады - ИФ), которые активны, расскажут о Беларуси много. После приедут их близкие, родные, друзья. Это очень выгодное для Беларуси мероприятие. Поэтому я вам за это благодарен", - сказал президент.