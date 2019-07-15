Источник материала: Интерфакс

В Барановичах задержан мужчина, который сообщил о "минировании" железнодорожного вокзала,.

"Поступило сообщение от неизвестного в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД о том, что "заминирован" железнодорожный вокзал. На место происшествия выбыли следственно-оперативная группа, сотрудники ОВДТ. Неизвестный позвонил из таксофона. В настоящее время задержан мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службе МВД.

Там отметили, что из здания вокзала были эвакуированы 70 человек.

По информации пресс-служюы, обследование здания вокзала и прилегающей к нему территорри завершено. Подозрительных предметов не обнаружено. Вокзал работает в штатном режиме.

