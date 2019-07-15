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Неизвестный сообщил о "минировании" жд вокзала в Барановичах, эвакуированы 70 человек
Источник материала: Интерфакс
В Барановичах задержан мужчина, который сообщил о "минировании" железнодорожного вокзала,.
"Поступило сообщение от неизвестного в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД о том, что "заминирован" железнодорожный вокзал. На место происшествия выбыли следственно-оперативная группа, сотрудники ОВДТ. Неизвестный позвонил из таксофона. В настоящее время задержан мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службе МВД.
Там отметили, что из здания вокзала были эвакуированы 70 человек.
По информации пресс-служюы, обследование здания вокзала и прилегающей к нему территорри завершено. Подозрительных предметов не обнаружено. Вокзал работает в штатном режиме.
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В Барановичах задержан мужчина, который сообщил о "минировании" железнодорожного вокзала,.
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