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Есть поручение президента обеспечить жильем многодетных. Поэтому не могут сдать дом на 30 квартир
Источник материала: Tut.by
Дольщики ЖК «Новоселье» недоумевают — их дом полностью готов, но новоселье справить они не могут, потому что дата ввода в эксплуатацию постоянно отодвигается. В марте исполняющий обязанности директора УКСа Минского района
Проблемный дом в деревне Новоселье, в 15 километрах от Минска, сдать должны были еще в прошлом году. В сроки не уложились, потому что застройщик решил поменять генподрядчика. Дата ввода дома в эксплуатацию переносилась несколько раз. Последний раз обещали отдать ключи 5 июля, но опять нашлась причина перенести сроки сдачи.
— Дело в том, что из 30 построенных квартир куплены только 23. Недавно стало известно, что оставшиеся 7 квартир были предложены нуждающимся в улучшении жилищных условий. И для того чтобы они могли воспользоваться привлечением кредита на льготных условиях, нужно, чтобы дом не был введен в эксплуатацию. Но почему мы должны кого-то ждать?, — говорят будущие жильцы.
Директор УКСа Минского района настроен довольно оптимистично, хоть и признает, что «дом вроде маленький, а проблем с ним очень много».
— Работы на объекте, в принципе, завершены и заключения все получены. Буквально завтра-послезавтра все бумаги мы «утрясем», — говорит директор УКС Минского района Николай Жук. — Другое дело, что есть поручение президента обеспечить жильем все многодетные семьи в течение года. Мы, понимая важность вопроса, решили часть квартир отдать многодетным. Сейчас процесс затягивается, пока не оформятся все документы, чтобы они могли закредитоваться. А это возможно только до момента ввода в эксплуатацию.
— Почему это не было сделано заранее?
— Здесь проводились корректировки проекта. После этого мы смогли заниматься процедурой включения этого дома в 240-й указ, по которому многодетные семьи могут участвовать в строительстве.
— Когда дом будет введен в эксплуатацию?
— Дом готов, но существует ряд объективных причин (в том числе устранение замечаний), в связи с чем назвать конкретное число я затрудняюсь, но думаю июлем мы закроем все имеющиеся вопросы.
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В ЖК «Новоселье» вновь перенесли сроки приемки из-за очередников. Дольщики возмущены.
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