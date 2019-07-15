Есть поручение президента обеспечить жильем многодетных. Поэтому не могут сдать дом на 30 квартир

Источник материала: Tut.by

Дольщики ЖК «Новоселье» недоумевают — их дом полностью готов, но новоселье справить они не могут, потому что дата ввода в эксплуатацию постоянно отодвигается. В марте исполняющий обязанности директора УКСа Минского района обещал , что «в апреле мы 100% дом сдадим». Однако этого не случилось ни в мае, ни в июне. Теперь приемка задерживается из-за того, что семь квартир решено отдать нуждающимся в улучшении жилищных условий, пишет realt.by .



Фото предоставлено УКСом Минского района

Проблемный дом в деревне Новоселье, в 15 километрах от Минска, сдать должны были еще в прошлом году. В сроки не уложились, потому что застройщик решил поменять генподрядчика. Дата ввода дома в эксплуатацию переносилась несколько раз. Последний раз обещали отдать ключи 5 июля, но опять нашлась причина перенести сроки сдачи.

— Дело в том, что из 30 построенных квартир куплены только 23. Недавно стало известно, что оставшиеся 7 квартир были предложены нуждающимся в улучшении жилищных условий. И для того чтобы они могли воспользоваться привлечением кредита на льготных условиях, нужно, чтобы дом не был введен в эксплуатацию. Но почему мы должны кого-то ждать?, — говорят будущие жильцы.



Так выглядел дом в марте 2019 года. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Директор УКСа Минского района настроен довольно оптимистично, хоть и признает, что «дом вроде маленький, а проблем с ним очень много».

— Работы на объекте, в принципе, завершены и заключения все получены. Буквально завтра-послезавтра все бумаги мы «утрясем», — говорит директор УКС Минского района Николай Жук. — Другое дело, что есть поручение президента обеспечить жильем все многодетные семьи в течение года. Мы, понимая важность вопроса, решили часть квартир отдать многодетным. Сейчас процесс затягивается, пока не оформятся все документы, чтобы они могли закредитоваться. А это возможно только до момента ввода в эксплуатацию.

— Почему это не было сделано заранее?

— Здесь проводились корректировки проекта. После этого мы смогли заниматься процедурой включения этого дома в 240-й указ, по которому многодетные семьи могут участвовать в строительстве.

— Когда дом будет введен в эксплуатацию?

— Дом готов, но существует ряд объективных причин (в том числе устранение замечаний), в связи с чем назвать конкретное число я затрудняюсь, но думаю июлем мы закроем все имеющиеся вопросы.