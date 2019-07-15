|
Минское «Динамо» вернуло из Японии своего ведущего защитника
Источник материала: Tut.by
Хорватский защитник Нино Галович возвращается в минское «Динамо», где проведет ближайшие полгода.
Нино Галович выступал за «Динамо» в 2017 и 2018 годах. Он стал одним из ведущих игроков клуба, а в своем втором сезоне за клуб получил капитанскую повязку.
Хорват входил в символическую сборную лучших игроков чемпионата Беларуси. Зимой Галович отправился в Японию, где защищал цвета клуба «Саган Тосу», где был одноклубником Фернандо Торреса.
Как сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорватский защитник Нино Галович возвращается в минское «Динамо», где проведет ближайшие полгода.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)