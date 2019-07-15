Минское «Динамо» вернуло из Японии своего ведущего защитника

Источник материала: Tut.by

Хорватский защитник Нино Галович возвращается в минское «Динамо», где проведет ближайшие полгода.



Нино Галович с капитанской повязкой. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Нино Галович выступал за «Динамо» в 2017 и 2018 годах. Он стал одним из ведущих игроков клуба, а в своем втором сезоне за клуб получил капитанскую повязку.

Хорват входил в символическую сборную лучших игроков чемпионата Беларуси. Зимой Галович отправился в Японию, где защищал цвета клуба «Саган Тосу», где был одноклубником Фернандо Торреса.

Как сообщает официальный сайт «Саган Тосу», Галович проведет в «Динамо» полгода на правах аренды.