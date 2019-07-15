ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Официальным лицом «Belarus beauty awards 2019» станет Ольга Никифорова

16.07.2019 12:26 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Официальным лицом «Belarus beauty awards 2019» станет Ольга Никифорова
Ольга Никифорова – официальное лицо премии BELARUS BEAUTY AWARDS 2019. © / Фото из открытых источников

Несмотря на то, что до старта голосования остаётся более двух месяцев, подготовка к мероприятию в полном разгаре. Одним из важнейших этапов подготовительного процесса является проведение имиджевой фотосессии, ведь от полученного результата зависит то, как премия будет восприниматься широкой аудиторией.

Основные акценты фотосессии – обновленная награда премии, а также ювелирные украшения, выполненные из керамики, золота и бриллиантов. Данную коллекцию украшений можно приобрести в ювелирной сети «Золотая мечта». Отметим, что «Золотая мечта» выступает Генеральным партнером «BELARUS BEAUTY AWARDS».

Официальным лицом «Belarus beauty awards 2019» станет Ольга Никифорова
Екатерина Овсейчик, директор агентства «GUARDO», председатель организационного комитета премии «BELARUS BEAUTY AWARDS»: «Мы долгое время размышляли над тем, кого из известных девушек пригласить для участия в имиджевой фотосессии проекта. Нам была важна не только узнаваемость приглашенной персоны, но и её положительный образ, ведь «BELARUS BEAUTY AWARDS» – это проект о красоте, здоровье и правильном образе жизни. Уверена, что кандидатура Ольги Никифоровой идеально вписывается в позиционирование премии».

Официальным лицом «Belarus beauty awards 2019» станет Ольга Никифорова
Кристина Семенцова, директор по маркетингу ООО «Залант Групп»: «Ювелирная сеть «Золотая мечта» поддерживает премию «BELARUS BEAUTY AWARDS» второй год подряд. Нам очень приятно, что в 2019 году бренд-амбассадором проекта стала Ольга Никифорова, ведь она который год является официальным лицом нашей ювелирной сети. Приоткрывая завесу тайны, могу сказать, что в рамках Церемонии награждения нами будет презентован творческий проект с участием Ольги. Уверена, он станет настоящим украшением мероприятия».

Официальным лицом «Belarus beauty awards 2019» станет Ольга НикифороваОльга Никифорова, модель: «Моя деятельность связана с красотой, поэтому сотрудничество с «BELARUS BEAUTY AWARDS» имеет для меня особое значение. Олицетворять собой крупнейшую в стране beauty-премию очень почетно. Отдельную благодарность хотела бы выразить ювелирной сети «Золотая мечта», мне приятно работать с ними как в рамках «BELARUS BEAUTY AWARDS», так и за пределами проекта».

Полученные фотографии будут использованы при оформлении афиш, рекламных материалов, а также сайта голосования.

Официальным лицом «Belarus beauty awards 2019» станет Ольга Никифорова
 
Официальным лицом «Belarus beauty awards 2019» станет Ольга Никифорова
 

Голосование за номинантов пройдет в период с 1 по 31 октября 2019 года на сайте bba.grd.by (активная ссылка). С полным перечнем конкурсных номинаций, а также условиями участия можно ознакомиться здесь.

Победители всех номинаций получат фирменные награды, выполненные из хрусталя. Отличительной особенностью статуэток 2019 года является синий цветок, изготовленный известным белорусским дизайнером Милой Игнатик.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осенью 2019 года при информационной поддержке еженедельника «Аргументы и факты» в Беларуси состоится третий выпуск ежегодной премии «BELARUS BEAUTY AWARDS».
 
Новости дня
Новости разные
 
30 Seconds To Mars у Мінску: рэспектабельны Ісус Джарэд Лета і спевы з фанатамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика