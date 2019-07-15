Официальным лицом «Belarus beauty awards 2019» станет Ольга Никифорова

Источник материала: Аргументы и факты

Несмотря на то, что до старта голосования остаётся более двух месяцев, подготовка к мероприятию в полном разгаре. Одним из важнейших этапов подготовительного процесса является проведение имиджевой фотосессии, ведь от полученного результата зависит то, как премия будет восприниматься широкой аудиторией.

Основные акценты фотосессии – обновленная награда премии, а также ювелирные украшения, выполненные из керамики, золота и бриллиантов. Данную коллекцию украшений можно приобрести в ювелирной сети «Золотая мечта». Отметим, что «Золотая мечта» выступает Генеральным партнером «BELARUS BEAUTY AWARDS».



Екатерина Овсейчик, директор агентства «GUARDO», председатель организационного комитета премии «BELARUS BEAUTY AWARDS»: «Мы долгое время размышляли над тем, кого из известных девушек пригласить для участия в имиджевой фотосессии проекта. Нам была важна не только узнаваемость приглашенной персоны, но и её положительный образ, ведь «BELARUS BEAUTY AWARDS» – это проект о красоте, здоровье и правильном образе жизни. Уверена, что кандидатура Ольги Никифоровой идеально вписывается в позиционирование премии».



Кристина Семенцова, директор по маркетингу ООО «Залант Групп»: «Ювелирная сеть «Золотая мечта» поддерживает премию «BELARUS BEAUTY AWARDS» второй год подряд. Нам очень приятно, что в 2019 году бренд-амбассадором проекта стала Ольга Никифорова, ведь она который год является официальным лицом нашей ювелирной сети. Приоткрывая завесу тайны, могу сказать, что в рамках Церемонии награждения нами будет презентован творческий проект с участием Ольги. Уверена, он станет настоящим украшением мероприятия».

Ольга Никифорова, модель: «Моя деятельность связана с красотой, поэтому сотрудничество с «BELARUS BEAUTY AWARDS» имеет для меня особое значение. Олицетворять собой крупнейшую в стране beauty-премию очень почетно. Отдельную благодарность хотела бы выразить ювелирной сети «Золотая мечта», мне приятно работать с ними как в рамках «BELARUS BEAUTY AWARDS», так и за пределами проекта».

Полученные фотографии будут использованы при оформлении афиш, рекламных материалов, а также сайта голосования.









Голосование за номинантов пройдет в период с 1 по 31 октября 2019 года на сайте bba.grd.by (активная ссылка). С полным перечнем конкурсных номинаций, а также условиями участия можно ознакомиться здесь.

Победители всех номинаций получат фирменные награды, выполненные из хрусталя. Отличительной особенностью статуэток 2019 года является синий цветок, изготовленный известным белорусским дизайнером Милой Игнатик.