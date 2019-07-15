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Александр Лукашенко – Герману Грефу о Сбербанкиаде: «Это очень выгодное для Беларуси мероприятие»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 июля Президент Беларуси встретился с председателем Сбербанка России Германом Грефом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко поинтересовался работой структуры на рынке, а также вопросом проведения одного из крупнейших в мире событий по корпоративным спортивным соревнованиям. Минск принимает 13-ю летнюю международную Сбербанкиаду.
Для Беларуси это хорошая возможность показать свой потенциал. К нам приехали спортсмены из всех регионов России и семи стран мира. Среди них – только спортсмены-любители. Задействованы для соревнований семь площадок, на которых не так давно прошли II Европейские игры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Великое мероприятие. Я вообще склонен к этому, всегда поддерживаю такие мероприятия, потому что это не просто спортсмены за деньги выступают. Это люди, которые сегодня трудятся на огромном предприятии, и вы организовали им такой праздник, где они могут себя показать, здоровье бесплатно получить и познакомиться ближе с Минском. Поэтому я вам благодарен за это мероприятие.
Ну и потом, чего тут греха таить, это же приехали небедные люди, как я всегда говорю. Это богатые люди, грамотные люди, умные люди. Это привлечение туристического потока. Это люди активные, они расскажут о Беларуси много. После них приедут их близкие, родные, друзья, просто с кем они будут иметь в трудовых своих коллективах контакты. Это очень выгодное для Беларуси мероприятие, я вам за это благодарен.
Герман Греф, председатель Правления публичного акционерного общества «Сбербанк Россия»:
Вчера у нас была такая грандиозная процедура открытия Сбербанкиады, это такие наши внутренние Олимпийские игры. Было очень много гостей из Минска, наших партнеров.
Первая летняя Сбербанкиада прошла в Сочи в 2001 году. Минск же соревнования принимает впервые. Церемония закрытия пройдет 21 июля.
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Новости Беларуси. 16 июля Президент Беларуси встретился с председателем Сбербанка России Германом Грефом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
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