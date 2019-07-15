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Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло

16.07.2019 13:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Интернет-пользователи воссоздали старые семейные фотографии. Люди со всего мира копировали свои детские позы и наряды. Веселая подборка, опубликованная на сайте Amomedia, точно вызовет ностальгию по прошедшим годам.

Среди забавных изображений – девушка, которая «заелась» макаронами, двое взрослых братьев, которые сумели залезть в ванну, и дедушка на скейтборде. Полную подборку смотрите в нашем материале.

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Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло

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Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло

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Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло
Фото:  amomedia.com/Reddit/Tell_me_im_funny

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло
Фото: amomedia.com/Imgur/Unknown

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло
Фото: amomedia.com/Reddit/ToyBoxStudiosDC

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло
Фото: amomedia.com/Reddit/Max_Smash

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Фото с разницей в 25 лет – смотрите здесь.

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Интернет-пользователи воссоздали старые семейные фотографии. Люди со всего мира копировали свои детские позы и наряды. Веселая подборка, опубликованная на сайте...
 
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