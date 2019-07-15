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Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло
Источник материала: СТВ
Интернет-пользователи воссоздали старые семейные фотографии. Люди со всего мира копировали свои детские позы и наряды. Веселая подборка,
Среди забавных изображений – девушка, которая «заелась» макаронами, двое взрослых братьев, которые сумели залезть в ванну, и дедушка на скейтборде. Полную подборку смотрите в нашем материале.
Братья нашли такую же одежду и наняли профессионального фотографа, чтобы воссоздать снимок
Двое взрослых братьев сумели поместиться в желтые тазики, как делали в детстве
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Интернет-пользователи воссоздали старые семейные фотографии. Люди со всего мира копировали свои детские позы и наряды. Веселая подборка, опубликованная на сайте...
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