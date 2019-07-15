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Депутаты обсудили тему занятости населения

16.07.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Депутаты обсудили тему занятости населения

Какова ситуация на рынке труда района, есть ли возможность трудоустроиться безработным, какие шаги следует предпринять не занятым в экономике гражданам и кто им может помочь, – об этом шла речь на очередной тринадцатой сессии районного Совета депутатов 28-го созыва. На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос о реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости населения» в Верхнедвинском районе.
Выступая с докладом, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома И.Г. Большой отметил, что занятость населения является одним из ключевых показателей социально-экономического развития региона. Его выполнению способствует новый курс, определенный Декретом Президента Республики Беларусь № 3 «О содействии занятости населения». Выстроена двухуровневая система оказания содействия в трудоустройстве – как органами государственной службы занятости, так и специально созданными комиссиями и рабочими группами по трудоустройству. Акцент сделан на усиление роли местных Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов власти.
В районе создана постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения, возглавила которую председатель районного Совета депутатов И.Ф.Козел. В состав комиссии вошли депутаты, заместители председателя райисполкома, руководители и специалисты структурных подразделений.

Далее читайте в «ДП».

 
 
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