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Депутаты обсудили тему занятости населения
16.07.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Какова ситуация на рынке труда района, есть ли возможность трудоустроиться безработным, какие шаги следует предпринять не занятым в экономике гражданам и кто им может помочь, – об этом шла речь на очередной тринадцатой сессии районного Совета депутатов 28-го созыва. На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос о реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости населения» в Верхнедвинском районе.
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> Какова ситуация на рынке труда района, есть ли возможность трудоустроиться безработным, какие шаги следует предпринять не занятым в экономике гражданам и кто им...
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