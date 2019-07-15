Экорынок, который возводят по поручению президента под Минском, обещают достроить к концу года

Источник материала: Tut.by

Экорынок с «чистыми продуктами», который возводят на выезде из Минска по Логойскому тракту по поручению президента, намерены достроить до конца этого года. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, передает «Минская правда». Строительство экорынка анонсировал Александр Лукашенко во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию.



Так выглядела строительная площадка у экорынка 23 апреля этого года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Стоит учесть, что затраты на выращивание органической продукции бóльшие, чем при традиционном сельском хозяйстве. Поэтому цены на экопродукцию будут выше, чем на обычную. Однако качество будет соответствовать заявленной цене, так как на этой торговой площадке организуют серьезный входной контроль продукции с обязательной сертификацией. Завершить строительство рынка планируют к новому году», — пишет издание.

Напомним, экорынок разместится на выезде из Минска по Логойскому тракту на трассу М3 по правую сторону от дороги. Он расположился на месте десятилетнего долгостроя возле деревни Валерьяново. Работы там ведутся с Нового года, подрядчики уже разобрались с кровлей, сейчас занимаются фасадом и благоустройством.

Как ранее рассказывал Григорий Чуйко, генеральный директор УП «Агрокомбинат «Ждановичи» — одного из предприятий, которые инвестируют в строительство экорынка, здесь будут продаваться не только фермерские продукты.

— Многие белорусские предприятия производят молочную, мясную, кошерную продукцию, овощи и фрукты, которые подходят под определение «экологически чистые». Наша задача собрать их всех на этом рынке. Кто-то будет со временем добавляться, — рассказывал ранее Григорий Чуйко.

Ранее сообщалось, что на рынке предусмотрена специальная лаборатория, которая будет тщательно проверять всю продукцию, поступающую на прилавки. Однако белорусских товаров с маркировкой «ЭКО», как на некоторых европейских, мы пока не увидим.

— Делать сертификацию «ЭКО» у нас пока не будут, потому что в Беларуси еще нет такой лаборатории. Но в перспективе она появится, ведь уже есть закон «О производстве и обращении органической продукции», разрабатываются пути его реализации, — говорил ранее директор агрокомбината «Ждановичи».