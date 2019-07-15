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Спорим, в жизни не угадаете, кто на фото? А ведь это популярная россиянка
Источник материала: Tut.by
Несколько дней назад одна из самых колоритных российских певиц отметила свое 33-летие и поделилась фотографией с праздника, сделанной на пляже. В Сети заметили, что артистка ну совсем не похожа на себя. Вы уже догадались, кто это?
Мы, как и фанаты певицы, сначала подумали, что это Шарлиз Терон или, скажем, Скарлетт Йоханссон. А вот нет, все-таки на фото — готовы к правильному ответу? — фолк-исполнительница Пелагея.
Кстати, вы заметили, что половина френдленты постит свои состаренные фото? Этот флешмоб стал возможен благодаря
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Несколько дней назад одна из самых колоритных российских певиц отметила свое 33-летие и поделилась фотографией с праздника, сделанной на пляже. В Сети заметили, что...
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