Беларусь намерена участвовать в крупных проектах на территории Приморского края

Источник материала: Ежедневник





Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

"Вы должны знать, что закрытых тем никогда не было с Россией, а с вами - тем более. Все, что мы можем для вас сделать, несмотря на расстояния (расстояния не так важны в наше время, хотя я всегда думаю: поближе бы вы были к нам, мы больше могли бы сделать и для России, и для Беларуси), ... мы откликнемся на любую просьбу", - сказал Лукашенко. Его цитирует пресс-служба президента.

По мнению главы государства, для руководителя региона важной задачей является реализация на своей территории какого-то крупного, знакового проекта, который мог бы служить примером и ярко свидетельствовать об эффективности работы губернатора. "Если вы в Приморье определились и видите там нашу роль, будьте уверены, что мы готовы свою роль сыграть", - заверил Лукашенко.

Он отметил готовность Беларуси поставлять в Приморье сельхозтехнику, продукцию машиностроения, транспорт для пассажирских перевозок. "Мы готовы откровенно и честно участвовать в любом конкурсе для поставок этой техники. Мы готовы создавать совместные предприятия, оказать вам любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса", - подчеркнул президент.

