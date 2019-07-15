Делегации из 6 городов-побратимов поздравят Кобрин с Днем города

Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобрине 19-21 июля отметят День города и 75-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Полина Василюк.





Торжественное открытие праздника состоится 19 июля. Будут отмечены лучшие работники города и района, представители трудовых династий, предприниматели, общественные деятели. Утром следующего дня представители местных органов власти, трудовых коллективов, молодежь соберутся в сквере имени А.И.Морозова и возложат цветы к памятнику защитникам Отечества. В церемонии примут участие гости из городов-побратимов: украинских Киверцев, российских Гусева, Тихорецка и Ливнов, польских Мендзыжеца-Подляского и Бельска-Подляского. Зарубежные партнеры также станут свидетелями открытия историко-информационной стелы "Кобрын паміж мінулым і будучым", которая разместится на пешеходной улице Суворова.

Гуляния будут проходить более чем на десяти площадках, организаторы предложат развлечения на любой вкус. В частности, на улице Суворова развернутся ярмарка ремесел, торговые ряды, свою продукцию на выставках-продажах предложат предприятия Кобринского района. В одноименном парке отдыхающие смогут посетить площадки национальных культур Беларуси, России, Украины и Польши, познакомиться с традициями братских народов. "Хотим, чтобы партнеры оценили наше гостеприимство, увидели, что мы наравне со своей уважаем и их культуру, обычаи, народное творчество. А для кобринчан - это возможность познакомиться с национальными особенностями наших городов-побратимов", - отметила Полина Василюк.

Желающие смогут отдохнуть не только душой, но и телом. Выбор состязаний будет разнообразным: пляжный волейбол, фигурное вождение мотоцикла и карта, стритбол, мини-футбол. Ярким событием обещает стать традиционный полумарафон Kobrin Race, маршрут которого проляжет по набережной Мухавца. Участникам предложат три дистанции - 2,5 км, 5 км и 21,1 км. Вместе с кобринчанами за награды поборются любители бега из других городов и районов Брестской области, Минска, Гродно, Витебска, российского Санкт-Петербурга и украинского Луцка. Все финишировавшие на длинных дистанциях получат медали. Победителей и призеров ожидают памятные призы и дипломы.

Впервые Кобрин упоминается в Ипатьевской летописи 1287 года. Предполагается, что город основан потомком киевского князя Изяслава в XI-XII веках