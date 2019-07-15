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Ровно год назад Марадона прилетел в Брест. А потом "забил" на него

16.07.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как сейчас поживает почетный президент «Динамо»? Поправляет здоровье, судится с возлюбленной, не вспоминает про Беларусь. Ровно год назад, 16 июля 2018-го, легендарный Диего Марадона первый (и пока последний) раз прилетел в Беларусь. Была поражена Беларусь, был поражен весь мир – увядающий аргентинец по-прежнему интересен медиа и болельщикам.

Ровно год назад Марадона прилетел в Брест. А потом "забил" на него

В Бресте своего президента, верховного председателя и, возможно, главного тренера и спортивного директора по совместительству встречали хлебом и солью. Встречали как Бога, а он махал всем рукой.

А на стадион Диего заезжал на таком монстре. «Брестский» встречал легенду стоя.

 
Теги: Брест
 
 
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  Как сейчас поживает почетный президент «Динамо»? Поправляет здоровье, судится с возлюбленной, не вспоминает про Беларусь. Ровно год назад, 16 июля 2018-го,...
 
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