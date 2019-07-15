Источник материала: Виртуальный Брест

Как сейчас поживает почетный президент «Динамо»? Поправляет здоровье, судится с возлюбленной, не вспоминает про Беларусь. Ровно год назад , 16 июля 2018-го, легендарный Диего Марадона первый (и пока последний) раз прилетел в Беларусь. Была поражена Беларусь, был поражен весь мир – увядающий аргентинец по-прежнему интересен медиа и болельщикам.





В Бресте своего президента, верховного председателя и, возможно, главного тренера и спортивного директора по совместительству встречали хлебом и солью. Встречали как Бога, а он махал всем рукой.

А на стадион Диего заезжал на таком монстре. «Брестский» встречал легенду стоя.