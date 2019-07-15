|
Ровно год назад Марадона прилетел в Брест. А потом "забил" на него
16.07.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как сейчас поживает почетный президент «Динамо»? Поправляет здоровье, судится с возлюбленной, не вспоминает про Беларусь.
В Бресте своего президента, верховного председателя и, возможно, главного тренера и спортивного директора по совместительству встречали хлебом и солью. Встречали как Бога, а он махал всем рукой.
А на стадион Диего заезжал на таком монстре. «Брестский» встречал легенду стоя.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)