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Задержан мужчина, который сообщил о "минировании" ЖД вокзала в Барановичах

16.07.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Примерно в 11.30 сегодня, 16 июля 2019 года поступило сообщение от неизвестного в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД о том, что "заминирован" железнодорожный вокзал.

Задержан мужчина, который сообщил о "минировании" ЖД вокзала в Барановичах

На место происшествия выбыли следственно-оперативная группа, сотрудники ОВДТ. 

Задержан мужчина, который сообщил о "минировании" ЖД вокзала в Барановичах

Неизвестный позвонил из таксофона.

Задержан мужчина, который сообщил о "минировании" ЖД вокзала в Барановичах

В настоящее время задержан мужчина 1980 года рождения. Из здания вокзала были эвакуированы 70 человек. Обследование здания вокзала и прилегающей к нему территорри завершено. Подозрительных предметов не обнаружено. Вокзал работает в штатном режиме. 

 
 
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  Примерно в 11.30 сегодня, 16 июля 2019 года поступило сообщение от неизвестного в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД о том, что "заминирован"...
 
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