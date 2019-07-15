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Задержан мужчина, который сообщил о "минировании" ЖД вокзала в Барановичах
16.07.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Примерно в 11.30 сегодня, 16 июля 2019 года поступило сообщение от неизвестного в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД о том, что "заминирован" железнодорожный вокзал.
На место происшествия выбыли следственно-оперативная группа, сотрудники ОВДТ.
Неизвестный позвонил из таксофона.
В настоящее время задержан мужчина 1980 года рождения. Из здания вокзала были эвакуированы 70 человек. Обследование здания вокзала и прилегающей к нему территорри завершено. Подозрительных предметов не обнаружено. Вокзал работает в штатном режиме.
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Примерно в 11.30 сегодня, 16 июля 2019 года поступило сообщение от неизвестного в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД о том, что "заминирован"...
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