Источник материала: Виртуальный Брест

Примерно в 11.30 сегодня, 16 июля 2019 года поступило сообщение от неизвестного в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД о том, что "заминирован" железнодорожный вокзал.





На место происшествия выбыли следственно-оперативная группа, сотрудники ОВДТ.





Неизвестный позвонил из таксофона.





В настоящее время задержан мужчина 1980 года рождения. Из здания вокзала были эвакуированы 70 человек. Обследование здания вокзала и прилегающей к нему территорри завершено. Подозрительных предметов не обнаружено. Вокзал работает в штатном режиме.