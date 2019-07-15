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Крестный ход из Польши в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру пройдёт по территории Брестчины

16.07.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

График следования Крестного хода из Польской Республики в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру 22.07.2019г. – 26.07.2019г. по территории Брестской епархии.

Крестный ход из Польши в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру пройдёт по территории Брестчины

Понедельник - 22.07.2019

Пограничная – Волковичи – Оберовщина – Высокое.Ответственный – прот. Сергий Бурковский, тел. +375297947641

Вторник – 23.07.2019

Высокое – Новые Лыщицы – Малые Щитники - Большие Мотыкалы – Пески – Клейники – Брестская крепость

Среда -24.07.2019

Выход от храма святителя Николая Чудотворца в Брестской Крепости – Мухавец – Великорита. Ответственный – прот. Виктор Палетило, тел. +375297922638

Четверг – 25.07.2019

Великорита – Мокраны – пограничный переход «Мокраны» - Доманово.

Крестный ход из Польши в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру пройдёт по территории Брестчины

 
 
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  График следования Крестного хода из Польской Республики в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру 22.07.2019г. – 26.07.2019г. по территории Брестской епархии. Понедельник -...
 
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