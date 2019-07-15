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Крестный ход из Польши в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру пройдёт по территории Брестчины
16.07.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
График следования Крестного хода из Польской Республики в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру 22.07.2019г. – 26.07.2019г. по территории Брестской епархии.
Понедельник - 22.07.2019
Пограничная – Волковичи – Оберовщина – Высокое.Ответственный – прот. Сергий Бурковский, тел. +375297947641
Вторник – 23.07.2019
Высокое – Новые Лыщицы – Малые Щитники - Большие Мотыкалы – Пески – Клейники – Брестская крепость
Среда -24.07.2019
Выход от храма святителя Николая Чудотворца в Брестской Крепости – Мухавец – Великорита. Ответственный – прот. Виктор Палетило, тел. +375297922638
Четверг – 25.07.2019
Великорита –
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График следования Крестного хода из Польской Республики в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру 22.07.2019г. – 26.07.2019г. по территории Брестской епархии. Понедельник -...
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