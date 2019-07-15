ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перспективу развития турмаршрута Брест-Волгоград обсудят на VI Форуме регионов Беларуси и России

16.07.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Перспективу развития туристического маршрута Брест - Волгоград планируется обсудить на VI Форуме регионов Беларуси и России, который сегодня открывается в Санкт-Петербурге, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня.

Перспективу развития турмаршрута Брест-Волгоград обсудят на VI Форуме регионов Беларуси и России

В составе брестской делегации он примет участие в пленарном заседании и работе тематической секции, где выступит с докладом "Патриотический туризм как перспективное направление сотрудничества между регионами Беларуси и России". Николай Глушеня предлагает рассмотреть возможность популяризации туристского патриотического маршрута Брест - Волгоград.

"По этому маршруту есть обмен небольшими группами, но туристов может быть значительно больше. Мы предлагаем нитку маршрута: Волгоград - Москва - Смоленск - Витебск - Орша - Минск - Брест - Пинск - Гомель - Брянск - Воронеж - Волгоград. Это может быть целый поезд или несколько вагонов. Маршрут будет особенно востребован в такие знаковые дни, как 9 мая, 22 июня. Думаю, вопрос можно решить в рамках Союзного государства", - отметил Николай Глушеня. По его словам, в прошлом году Брестскую область посетили 208 тыс. организованных туристов, из них 65% - россияне.

На VI Форуме регионов Беларуси и России Брестскую область представят руководители структурных подразделений облисполкома, областного и двух крупнейших городских Советов депутатов - Брестского и Барановичского, учреждений образования и культуры. Возглавит делегацию председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Запланировано подписание соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве с Воронежской областью и Ставропольским краем.

Свои предложения по развитию межрегионального сотрудничества выскажут на форуме и другие члены брестской делегации. Так, главный редактор областной газеты "Заря" Александр Логвинович примет участие в тематической секции "Взаимодействие регионов России и Беларуси в создании общего гуманитарного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства". Генеральный директор Брестского академического театра драмы Вячеслав Гарбузов расскажет о развитии межрегиональных связей и реализации совместных театральных проектов двух стран.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Перспективу развития туристического маршрута Брест - Волгоград планируется обсудить на VI Форуме регионов Беларуси и России, который сегодня открывается в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Oops! Фотографировать новорожденных в России будут по ГОСТу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика