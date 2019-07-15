Перспективу развития турмаршрута Брест-Волгоград обсудят на VI Форуме регионов Беларуси и России

Источник материала: Виртуальный Брест

Перспективу развития туристического маршрута Брест - Волгоград планируется обсудить на VI Форуме регионов Беларуси и России, который сегодня открывается в Санкт-Петербурге, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня.





В составе брестской делегации он примет участие в пленарном заседании и работе тематической секции, где выступит с докладом "Патриотический туризм как перспективное направление сотрудничества между регионами Беларуси и России". Николай Глушеня предлагает рассмотреть возможность популяризации туристского патриотического маршрута Брест - Волгоград.

"По этому маршруту есть обмен небольшими группами, но туристов может быть значительно больше. Мы предлагаем нитку маршрута: Волгоград - Москва - Смоленск - Витебск - Орша - Минск - Брест - Пинск - Гомель - Брянск - Воронеж - Волгоград. Это может быть целый поезд или несколько вагонов. Маршрут будет особенно востребован в такие знаковые дни, как 9 мая, 22 июня. Думаю, вопрос можно решить в рамках Союзного государства", - отметил Николай Глушеня. По его словам, в прошлом году Брестскую область посетили 208 тыс. организованных туристов, из них 65% - россияне.

На VI Форуме регионов Беларуси и России Брестскую область представят руководители структурных подразделений облисполкома, областного и двух крупнейших городских Советов депутатов - Брестского и Барановичского, учреждений образования и культуры. Возглавит делегацию председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Запланировано подписание соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве с Воронежской областью и Ставропольским краем.

Свои предложения по развитию межрегионального сотрудничества выскажут на форуме и другие члены брестской делегации. Так, главный редактор областной газеты "Заря" Александр Логвинович примет участие в тематической секции "Взаимодействие регионов России и Беларуси в создании общего гуманитарного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства". Генеральный директор Брестского академического театра драмы Вячеслав Гарбузов расскажет о развитии межрегиональных связей и реализации совместных театральных проектов двух стран.