«Ему почти 60, а на него засматриваются»: гомельчанин рассказал о своем ретроавтомобиле

Источник материала: Tut.by

«Что-то я с вами заговорился, хоть бы не превысить скорость», — осторожничает, сидя за рулем 407-го «Москвича», Василий Босяков. В 1965 году, когда он родился, «стиляга из Москвы» уже четыре года как пылил по гомельским улицам. Их встреча состоялась спустя почти 40 лет. Новый хозяин подарил легенде советского автопрома новую жизнь, пишет издание «Гомельские ведомости».





Взамен машина дает Василию молодость — каждый раз, садясь за руль старичка, он молодеет на 50 лет. Мы мчим по мокрым городским улицам, разрезая воздух металлическим красным флажком со звездой на капоте.





Кажется, время в салоне 407-го «Москвича» остановилось и мы в далеких 60-х. На Советской вовсю зеленеют каштаны, очереди у автоматов с газировкой, дамы в незатейливых цветастых нарядах. Только за окнами почему-то проносятся фантастические автомобили из будущего, прохожие провожают взглядом, а инспектор ГАИ загадочно улыбается вслед.









«Это нормально, я привык к вниманию, когда выезжаю на ней, — возвращает в реальность Василий Босяков. — Особенно вечером — улыбки, сигналы. Но все почести, конечно же, не мне, а машине. Я лишь наблюдатель. Однажды сижу, жду жену. Мимо уныло проходит женщина лет 70. Увидев „Москвич“, остановилась, начала вглядываться. Смотрю — начинает улыбаться. На глазах помолодела лет на 20. Показала „класс“ и бодренько пошла дальше».

Задумка купить старый автомобиль у Василия была давно. Случайно в 2003 году хороший знакомый завел разговор на тему «А не продать ли мне свой „Москвич“». В ответ заговорила мечта: «Покупаю».

Так у Босяковых появился новый член семьи 1961 года выпуска, которого хозяин почтительно называет «Дедушкой».

«Теперь нас двое, — смеется собеседник. — Я ж сам скоро трижды дедом стану».

В 1961 году такая машина, если верить интернету, обошлась первому владельцу в 2500 советских рублей. Василий купил ее за 150 долларов. Так как все работы делал сам (а ему только повод дай покрутить гайки), вложил около тысячи. Легенда советского автопрома была не в лучшем состоянии. Пришлось полностью разобрать, отреставрировать и собрать.

В изначальном варианте «Москвич» был синего цвета. Но это же неинтересно, решил новый хозяин, и перекрасил старичка в ярко-красный. Так-то ему гораздо лучше.





«Много „хороших“ слов слышу из-за этого со стороны автолюбителей. Говорят: заколхозил машину. В наших кругах колхоз — это когда проводишь стайлинг, — поясняет Василий. — А мне не нравится сток (сохранение автомобиля „по заводу“). Это скучно — обыкновенная серая машина, сотни тысяч которых вышло с конвейера. Любой автомобиль должен быть индивидуальным, как и хозяин».

1 июня «Москвич-407» Босякова стал машиной дня на одном из интернет-ресурсов, обогнав по количеству голосов 20 тысяч участников.





Из «колхоза» у «Дедушки» — новые зеркала, люк в крыше, молдинги на крыльях, позаимствованные у 21-й «Волги» и гармонирующие с флагом на капоте, выхлопная труба по центру и заниженные обвесы. Василий убрал цельный диван впереди и приемник, который нечасто встречался в базовой комплектации даже на иномарках этого класса, и заменил современной акустикой. Даже сиденье и боковушки в салоне заботливо вышиты руками хозяина.









В то время «Москвич-407» считался довольно динамичной машиной — на них долгие годы выигрывались чемпионаты по кольцевым гонкам и ралли. Советские гонщики побеждали даже в таких знаменитых соревнованиях, как «Акрополис», «Монте-Карло», рейдах «Лондон-Сидней» и «Париж-Сидней».

«За сколько секунд разгоняется до сотки?» — перекрикиваю гул мотора.

«Какие секунды, здесь счет на минуты», — улыбается в зеркало заднего вида Василий.

Максимум, который выжимает старичок с 43 конями под капотом, — это 120 км/ч. Крейсерская скорость 80−90 км/ч. Сразу вспоминаю, как отец разгонялся на нашем «Москвиче-412» до отметки в 90, мама крестилась.

Для Василия прогулка на «Дедушке» — чистое удовольствие, для которого не нужно выжимать педаль газа в пол. Хотя случаи были:

«Однажды мы ехали с семьей из деревни. «Давай-ка похулиганим», — говорю младшему сыну Женьке. Обогнали Mercedes, который ехал со скоростью 90 км/ч, а за ним захватил еще несколько приличных иномарок. Так получилось, что впереди проводились ремонтные работы и дорога сужалась. Вся колонна иномарок выстроилась за нами. На подъезде к Гомелю, уже на двухполоске, водитель Mercedes обгоняет нас и, падая от смеха, открывает окно и говорит: «Продай машину, а?» «Нет, — говорю, — самому нужна».





Для Босякова и его жены этот красный красавец стал автомобилем выходного дня: то на покатушки с гомельским автоклубом «Москвич», то на автопробеги — в летний период выезжают максимум 10 раз.





«Когда сажусь за руль, завожу — сразу молодею лет на 50. На ней же совсем по-другому себя чувствуешь и водишь по-другому. Понимаешь, что этой машине уже много лет. Она не такая мощная, не такая мягкая, как иномарка, издает много свое­образных звуков, эти приборы, панель — настоящий кайф».