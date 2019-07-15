ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Петров больше не будет сниматься в «Полицейском с Рублевки»

16.07.2019 14:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Актер Александр Петров не будет продолжать сниматься в сериале «Полицейский с Рублевки». Об этом он рассказал главному редактору журнала Esquire Сергею Минаеву во время открытого интервью.


Фото: vk.com/zrshow

Актер рассказал о судьбе нескольких проектов, с которыми он работал ранее. Так, он не будет сниматься в телесериале «Гоголь». Еще он откажется от роли, которую играл на протяжении пяти лет, — роли Гриши Измайлова в фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» и роли того же персонажа в одноименном сериале, если его продлят на 5 сезон.

— Так сложилась жизнь. Мне нужно идти дальше, я понимаю, что был этап и он был прекрасен. От всех серий и историй, что мы снимали, я получал огромное удовольствие. Но каждый раз нужно понимать одну простую вещь: ты не должен стоять на месте, ты должен идти вперед, иначе тебя не будет завтра. В какой-то момент я понял, что эта эпоха в моей жизни закончилась и я говорю ей «Спасибо».

Важное уточнение: телеканал ТНТ пока официально не подтвердил продление сериала «Полицейский с Рублевки» на 5 сезон.

Петров также сообщил, что недавно подписал двухгодичный контракт с кинокомпаниями Art Pictures и «Водород» и какое-то время будет сниматься лишь в проектах этих студий.

Полный график кинопремьер Минска

Читайте также
Фильмы с Александром Петровым в онлайн-кинотеатре на «Афише»
«Проехал ради этого 400 км». Актер Петров отменил автограф-сессию в Минске. Фанаты недовольны

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутую выставку

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер Александр Петров не будет продолжать сниматься в сериале «Полицейский с Рублевки». Об этом он рассказал главному редактору журнала Esquire Сергею Минаеву во...
 
Новости дня
Новости разные
 
К 50-летию высадки на Луну NASA показало редкие фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика