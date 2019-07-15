Александр Петров больше не будет сниматься в «Полицейском с Рублевки»

Источник материала: Tut.by

Актер Александр Петров не будет продолжать сниматься в сериале «Полицейский с Рублевки». Об этом он рассказал главному редактору журнала Esquire Сергею Минаеву во время открытого интервью.



Фото: vk.com/zrshow

Актер рассказал о судьбе нескольких проектов, с которыми он работал ранее. Так, он не будет сниматься в телесериале «Гоголь». Еще он откажется от роли, которую играл на протяжении пяти лет, — роли Гриши Измайлова в фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» и роли того же персонажа в одноименном сериале, если его продлят на 5 сезон.

— Так сложилась жизнь. Мне нужно идти дальше, я понимаю, что был этап и он был прекрасен. От всех серий и историй, что мы снимали, я получал огромное удовольствие. Но каждый раз нужно понимать одну простую вещь: ты не должен стоять на месте, ты должен идти вперед, иначе тебя не будет завтра. В какой-то момент я понял, что эта эпоха в моей жизни закончилась и я говорю ей «Спасибо».

Важное уточнение: телеканал ТНТ пока официально не подтвердил продление сериала «Полицейский с Рублевки» на 5 сезон.

Петров также сообщил, что недавно подписал двухгодичный контракт с кинокомпаниями Art Pictures и «Водород» и какое-то время будет сниматься лишь в проектах этих студий.

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