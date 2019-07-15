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Александр Петров больше не будет сниматься в «Полицейском с Рублевки»
Источник материала: Tut.by
Актер Александр Петров не будет продолжать сниматься в сериале «Полицейский с Рублевки». Об этом он
Актер рассказал о судьбе нескольких проектов, с которыми он работал ранее. Так, он не будет сниматься в телесериале «Гоголь». Еще он откажется от роли, которую играл на протяжении пяти лет, — роли Гриши Измайлова в фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» и роли того же персонажа в одноименном сериале, если его продлят на 5 сезон.
— Так сложилась жизнь. Мне нужно идти дальше, я понимаю, что был этап и он был прекрасен. От всех серий и историй, что мы снимали, я получал огромное удовольствие. Но каждый раз нужно понимать одну простую вещь: ты не должен стоять на месте, ты должен идти вперед, иначе тебя не будет завтра. В какой-то момент я понял, что эта эпоха в моей жизни закончилась и я говорю ей «Спасибо».
Важное уточнение: телеканал ТНТ пока официально не подтвердил продление сериала «Полицейский с Рублевки» на 5 сезон.
Петров также сообщил, что недавно подписал двухгодичный контракт с кинокомпаниями Art Pictures и «Водород» и какое-то время будет сниматься лишь в проектах этих студий.
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