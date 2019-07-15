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К 50-летию высадки на Луну NASA показало редкие фото
Источник материала: Tut.by
Ровно 50 лет назад, 16 июля 1969 года, состоялся запуск американского пилотируемого космического корабля «Аполлон-11», который впервые в истории доставил астронавтов на Луну. В честь этого Национальная галерея искусства США
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16 июля 1969 года, состоялся запуск американского пилотируемого космического корабля «Аполлон-11», который 20 июля доставил астронавтов на Луну.
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