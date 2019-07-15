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К 50-летию высадки на Луну NASA показало редкие фото

16.07.2019 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ровно 50 лет назад, 16 июля 1969 года, состоялся запуск американского пилотируемого космического корабля «Аполлон-11», который впервые в истории доставил астронавтов на Луну. В честь этого Национальная галерея искусства США открыла экспозицию с редкими фото. Все представленные кадры посвящены исследованию Луны, подготовке к миссии и полету «Аполлона-11».


Фото Земли из Моря Спокойствия — места высадки лунного модуля 20 июля 1969-го. Фото: National Gallery of Art

Астронавт Базз Олдрин рядом с флагом. Фото: National Gallery of Art

След астронавта Базза Олдрина. Фото: National Gallery of Art

На Земле праздную успешную посадку «Апполона 11». Фото: National Gallery of Art

Одна из первых фотографий Луны. 1892 год. Фото: National Gallery of Art
Изображение Луны 1865 год. Фото: National Gallery of Art

Поверхность Луны, изображение 1899 года. Фото: National Gallery of Art
Фото луны с орбитального аппарата, 1967 год. Фото: National Gallery of Art
 
 
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16 июля 1969 года, состоялся запуск американского пилотируемого космического корабля «Аполлон-11», который 20 июля доставил астронавтов на Луну.
 
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