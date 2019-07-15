Премьерой документального фильма и ретро-концертами отметят 75-летие освобождения Гродно

Источник материала: Полымя

Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков, развернутся сегодня в областном центре сразу на нескольких площадках, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.





Празднование начнется торжественным митингом в парке имени Жилибера. Его участники возложат венки и цветы к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Одной из центральных площадок праздника станет городской парк. Здесь будут работать интерактивные и спортивные площадки, выездная торговля, аниматоры. У большого фонтана продемонстрируют ретро-эпизод с концертом духового оркестра, исполнением песен 1940-70 годов под аккомпанемент баяниста. Гостям праздника предложат спеть песни тех времен.

В 11.00 в кинотеатре «Красная Звезда» и в 16.00 на сцене летнего амфитеатра в парке имени Жилибера продемонстрируют документальный фильм «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно», который подготовили специально к знаменательной дате. Кинохроника основана на исторических событиях и содержит уникальные кадры и факты, многие из которых будут демонстрироваться широкой аудитории впервые.

В вечерней программе празднования основным местом притяжения станет площадь Ленина. Здесь пройдет праздничный концерт с участием известных гродненских артистов и коллективов. К празднику в городе также подготовили два необычных музыкальных проекта. Один из них — «Концерт на балконе». Его дадут артисты областной филармонии на одном из балконов здания по пешеходной улице Советской. Концерт также пройдет у ротонды на смотровой площадке по улице Дарвина на берегу Немана.

Гродно был освобожден 16 июля 1944 года войсками 2-го и 3-го белорусских фронтов (16 июля — правонабережная часть города, 24 июля — «занеманская»). 17 воинским частям и соединениям было присвоено наименование «Гродненский». Именами многих освободителей города названы улицы, а Гродно в числе других населенных пунктов Беларуси был награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны».

Источник: БелТА