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Кореличский краеведческий музей приглашает на виртуальную выставку «Кореличчина на старых фотографиях»
Источник материала: Полымя
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Кореличский краеведческий музей приглашает на виртуальную выставку «Кореличчина на старых фотографиях»
Кореличский районный краеведческий музей подготовил для посетителей виртуальную выставку «Кореличчина на старых фотографиях», посвящённую Году малой родины и...
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