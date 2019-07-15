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Ночью 16 июля в д. Бережное горел дом

16.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

16.07.2019 в 2-41 в ЦОУ Кореличского РОЧС диспетчера ЦОУ Столбцовского РОЧС по радиосвязи поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Кореличский район, Мирский с/С, д. Бережное, ул. Полевая, 3.

По прибытии к месту вызова в 03-01 двух отделений на АЦ ПАСЧ-2 Кореличского РОЧС (13 км) обнаружено открытое горение жилого дома и пристроенной и рядом стоящей хозяйственной постройки.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание холодильника Minsk-11 1987).

Ночью 16 июля в д. Бережное горел дом

Ночью 16 июля в д. Бережное горел дом

Ночью 16 июля в д. Бережное горел дом

Ночью 16 июля в д. Бережное горел дом

Информация и фото предоставлены Кореличским РОЧС

 
 
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16.07.2019 в 2-41 в ЦОУ Кореличского РОЧС диспетчера ЦОУ Столбцовского РОЧС по радиосвязи поступило сообщение о пожаре в жилом доме
 
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