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Празднование Дня пожарной службы пройдет 20 июля

16.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Торжества ко Дню пожарной службы в Минске пройдут 20 июля.

Гостей праздника ожидают парад и выставка пожарной аварийно-спасательной техники, концерт и фейерверк, водная феерия и демонстрация работы авиации МЧС. «Дети и взрослые смогут провести время с пользой, испытать свою ловкость и почувствовать себя спасателями, примерив боевую одежду. На всех игровых локациях можно будет не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, которые можно обменять на призы и сувениры», — рассказали в МЧС.

Развлекать малышей будут яркие ростовые куклы, с которыми можно будет сфотографироваться на память. Не обойдется и без любимцев публики — лабрадоров из кинологической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС. Подкрепиться можно будет у одной из четырех полевых кухонь.

Начнется празднование 20 июля в 11.00. Основные мероприятия пройдут в Центральном детском парке имени Максима Горького.

Минская городская дума и губернское правление 25 июля 1853 года рассмотрели вопрос «О создании пожарной части в Минске», была утверждена смета расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно этот день был принят за начало создания пожарной службы в Беларуси и отмечается как День пожарной службы.


Источник: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Торжества ко Дню пожарной службы в Минске пройдут 20 июля.
 
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