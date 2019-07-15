Празднование Дня пожарной службы пройдет 20 июля

Источник материала: Новости Дзержинска

Торжества ко Дню пожарной службы в Минске пройдут 20 июля.

Гостей праздника ожидают парад и выставка пожарной аварийно-спасательной техники, концерт и фейерверк, водная феерия и демонстрация работы авиации МЧС. «Дети и взрослые смогут провести время с пользой, испытать свою ловкость и почувствовать себя спасателями, примерив боевую одежду. На всех игровых локациях можно будет не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, которые можно обменять на призы и сувениры», — рассказали в МЧС.

Развлекать малышей будут яркие ростовые куклы, с которыми можно будет сфотографироваться на память. Не обойдется и без любимцев публики — лабрадоров из кинологической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС. Подкрепиться можно будет у одной из четырех полевых кухонь.

Начнется празднование 20 июля в 11.00. Основные мероприятия пройдут в Центральном детском парке имени Максима Горького.

Минская городская дума и губернское правление 25 июля 1853 года рассмотрели вопрос «О создании пожарной части в Минске», была утверждена смета расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно этот день был принят за начало создания пожарной службы в Беларуси и отмечается как День пожарной службы.



