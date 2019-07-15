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Курсы валют и криптовалют на сегодня

16.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Курс евро рухнул на минимум за 690 дней, биткойн +386.57.

Курс доллара снизился всего на 0,0002 рубля до 2,0308 BYN/USD. Курс доллара оказался на минимуме с 8 августа 2018 года.

Курс евро упал на 0,0061 рубля 2,2849 BYN/EUR. Европейская валюта дешевеет уже одиннадцатый раз подряд и оказывается на минимуме с 25 августа 2018 года. До двухлетнего минимума не хватает менее 1,5 месяца.

Европейская валюта дешевеет непрерывно на всех июльских торгах и к текущему моменту стала легче уже на 0,0402 BYN.

Курс российского рубля вырос лишь на 0,0010 BYN до 3,2350 BYN/100 RUB до максимума за 14 дней.

Bitcoin − 10728.6$ (+386.57);

Bitcоin Cash/ВСС – 309.37$ (+21.09);

DigitalCash − 120.02$ (-0.87);

Еthеreum − 226.17$ (-0.54);

ZCаsh − 78.74$ (+0.17);

Monero − 85.19$ (+3.82).



 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс евро рухнул на минимум за 690 дней, биткойн +386.57.
 
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