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Жители Блюдницы Коммунаровского сельсовета отпраздновали День деревни

16.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Жители Блюдницы Коммунаровского сельсовета отпраздновали День деревни

В минувшую субботу в деревне Блюдница Коммунаровского сельсовета прошел День деревни. В рамках проведения мероприятия, по традиции, были отмечены и награждены лучшие из лучших жители населенного пункта.

Так, помощник председателя Коммунаровского сельского Совета депутатов Татьяна Аврамчикова удостоена благодарности Буда-Кошелевского районного Совета депутатов.

РДСУП «Белоруснефть-Особино» за добросовестный труд на предприятии словами благодарности и подарками отметило семьи Владимира и Таисии Леташковых и Михаила и Эльвиры Петриашвили с сыном Ильей. Напомним, что Михаил Ильич Петриашвили многим известен своим творчеством: он пишет стихи, детские книги, которые пользуются популярностью и признанием у читателей.

На празднике деревни поздравили семьи, которые многие году идут рука об руку в горе и в радости, в болезни и здравии. Это Мария Александровна и Александр Антонович Логвиновы, в прошлом году отметившие золотую свадьбу; Таисия Ивановна и Владимир Михайлович Леташковы, которые живут вместе уже 44 года; Анна Григорьевна и Олег Михайлович Макеевы, семье которых в прошлом году исполнилось 25 лет.

По традиции, на Дне деревни отметили самых старейших жителей населенного пункта: Анну Максимовну Александронок (88 лет), Любовь Эдуардовну Комаровскую (86 лет) и Марию Степановну Михалкину (86 лет).

Поздравили на празднике села и жителей, которые в этом году празднуют свои юбилеи: Анатолия Федосовича Иванова, Марию Трофимовну Михалева, Александра Анатольевича Логвинова (75 лет), Виктора Геннадьевича Полубатанова (45 лет) и Илью Михайловича Петриашвили (25 лет).

Спонсором мероприятия выступило РДСУП «Белоруснефть-Особино».

Жители Блюдницы Коммунаровского сельсовета отпраздновали День деревни
Жители Блюдницы Коммунаровского сельсовета отпраздновали День деревни

 
 
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В минувшую субботу в деревне Блюдница Коммунаровского сельсовета прошел День деревни. В рамках проведения мероприятия, по традиции, были отмечены и...
 
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