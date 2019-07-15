Беларусь уже не рассматривает Литву как выгодного экономического партнера?

Источник материала: Ежедневник





Беларусь инвестировала средства в Клайпедский порт, рассчитывая на улучшение торгово-экономических отношений с Литвой. Однако в итоге Минск предпочел других соседей.

Что заставило республику начать переориентацию на рынки других государств, анализирует Baltnews .

Беларусь рассчитывала на улучшение политических отношений с Литвой на фоне взаимодействия в сфере экономики, однако этого не произошло, заявил экономист, эксперт по странам Прибалтики Александр Носович, пишет Sputnik Литва.

Он привел в пример слова посла Беларуси в Латвии Василия Марковича, который отметил, что сегодня Минск уже не рассматривает Вильнюс как выгодного экономического партнера, поэтому отдает свои предпочтения Латвии в области грузоперевозок.

Носович считает, что улучшение политических отношений между Беларусью и Литвой не произошло даже на фоне инвестиций Минска в Клайпедский порт. Развитие экономических связей предполагало дальнейшее улучшение и в сфере политики, однако этого не случилось.

"Именно этим вызвано решение переориентировать транзит на Латвию. В краткосрочной перспективе это большие издержки, большие денежные затраты, но стратегически, я думаю, эта ставка отобьется. Правда, тут нужно иметь в виду, что есть еще одна сторона этого вопроса – это Россия", – отметил эксперт.

Он предположил, что в дальнейшем белорусский транзит будет диверсифицирован по всем направлениям – в Литву, Латвию и Россию.

"Какая-то часть транзитного потока сохранится у Клайпеды. Безусловно, часть грузов уйдет в Латвию – в Ригу, Вентспилс, Лиепаю. Уже принято решение по итогам последних лет дорастить транзит нефтяных грузов Беларуси через порты России до миллиона тонн", – рассказал он.

Ситуация с БелАЭС

Напомним, что Литва выражает недовольство строительством в Беларуси атомной станции у литовской границы из-за ее "небезопасности". Вильнюс на законодательном уровне запретил импорт электроэнергии из стран, в которых действуют "опасные" АЭС, чтобы вырабатываемое на них электричество не попало на литовский рынок.

При этом ни для кого не секрет, что покупка электроэнергии Вильнюсом с этой станции была бы выгодна и Литве, и ее потребителям. Однако глава Министерства энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас отмечал, что Беларусь и Россия, при сотрудничестве с которой Минск осуществляет строительство БелАЭС, могут найти способ обойти запрет и поставлять электроэнергию не только на свою территорию, но и в Латвию и Эстонию. На данный момент республики Прибалтики имеют возможность закупать электричество только через Литву, однако у них отсутствуют правовые и регуляционные инструменты для осуществления импорта.

Экс-министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас в прошлом году заявлял, что республика будет использовать электроэнергию белорусской атомной станции, но не напрямую, а через посредников.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что "Литва постоянно заявляла, что запретит импорт из Беларуси электроэнергии с БелАЭС, а значит и вообще с любых станций".

"Сейчас мы видим, что может произойти какой-то откат этой позиции, и тогда непонятно будет, как вообще определить электроэнергию – отделить от электроэнергии с газовых станций Беларуси. В проводах же не определить, откуда и какая электроэнергия идет", – подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на то, что в начале 2018 года Литва существенно увеличила закупки электроэнергии с белорусских газовых станций.

"Вполне возможно, что это определенная подготовка к следующему году, когда БелАЭС будет введена в эксплуатацию. Сейчас, увеличив закупки, они скажут, что вот эти максимальные закупки – это все газовая электроэнергия. Если сверх этого объема закупать электроэнергию, тогда будем считать, что все куплено на АЭС. Расширенный коридор – это то, что мы покупали у Беларуси, когда еще атомной станции не было, значит, этот объем и есть потенциал покупки газовой электроэнергии. Вполне возможно, что они сейчас готовятся к такому развитию событий. В таком случае они сохранят лицо, скажут, что не закупают атомную электроэнергию с БелАЭС, заявят, что все равно они против атомной станции. Таким образом Литва получит экономическую выгоду и сохранит свои политические условия", – рассказал Юшков.